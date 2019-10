Fonte : today

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Onorificenza di Cavaliere "Al Merito della Repubblica Italiana" per l'ostetrica ora 90ennePetruzza di Briatico, in...

novasocialnews : 'Ha fatto nascere migliaia di bimbi in una zona senza ospedali': Anna è Cavaliere della Repubblica #novasocialnews… - Today_it : 'Ha fatto nascere migliaia di bimbi in una zona senza ospedali': Anna è Cavaliere della Repubblica - BROWN84s : RT @njennasmeh: Non ringrazierò mai abbastanza i gin tonic che hanno bevuto Emma e Franchino per aver fatto nascere quella meraviglia di St… -