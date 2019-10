Greenpeace | bene bando Euro 3 | ma servono misure per garantire transizione cittadini

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Roma – «Ildei diesel3 dall’anello ferroviario di Roma è certamente un passo nella giusta direzione per permettere aidi respirare aria pulita e contribuire a una città più vivibile, più salutare e con meno emissioni. Ma questo provvedimento avrà un effetto quasi nullo se non inquadrato in un percorso concreto per arrivare altotale dei diesel dal centro storico della Capitale entro il 2024, come annunciato dalla sindaca Raggi a febbraio dello scorso anno. Questo percorso, che porterà tra le altre cose a migliorare la qualità dell’aria che tutti noi respiriamo, dovrà essere necessariamente accompagnato da provvedimenti utili a rinnovare non solo il settore della mobilità, ma in generale l’uso degli spazi urbani, per una maggiore vivibilità e salubrità». Così Federico Spadini, della campagna Trasporti diItalia, commenta l’entrata in ...

