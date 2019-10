Green New Deal | ecco cos’è il piano che renderà l’Italia più sostenibile

Pecoraro Scanio e Rifkin incontrano Raggi Green New Deal per Roma : Il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio ha incontrato la Sindaca Virginia Raggi

Pecoraro Scanio e Rifkin incontrano la Sindaca Raggi : “Serve un Green New Deal per Roma e azioni che attraggano investimenti” : Il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della petizione #EmergenzaClimaticaRoma - che con oltre 100.000 firme raccolte su Change.org ha chiesto e ottenuto, con voto unanime dall’Assemblea capitolina, la dichiarazione di emergenza climatica per la Capitale d’Italia - ha incontrato la Sindaca Virginia Raggi insieme all’economista americano Jeremy Rifkin. La richiesta, avanzata alla prima ...

Stati Generali della Green Economy : una road map per realizzare in Italia un Green New Deal : Per avviare concretamente un Green New Deal per l’Italia c’è bisogno di un programma ampio e pluriennale con misure e obiettivi al 2030, che abbia come asse centrale il contrasto alla crisi climatica e preveda il reperimento delle risorse finanziarie per attuarlo. In Europa la nuova Commissione Europea e in Italia il nuovo Governo e la nuova maggioranza hanno avanzato, per la prima volta, la proposta di promuovere un “Green New Deal” per ...

Clima - l’economista Rifkin : “Civiltà fossile finirà entro il 2028 - serve un Green New Deal mondiale. Fridays for Future? Rivolta planetaria” : “La civiltà fossile sta collassando in tempo reale, finirà entro il 2028”. È questa la previsione dell’economista statunitense Jeremy Rifkin che ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ha presentato il suo nuovo libro Un Green New Deal globale (Mondadori). “Questo avverrà perché oggi il costo dell’energia solare ed eolica è diventato inferiore di quella prodotta dal nucleare, dal carbone o dal gas naturale”. Rifkin tesse le ...

Per un Green New deal all'italiana si parta dalla manovra : Sono tre le mosse indispensabili per dimostrare che si vuole davvero impostare una manovra economica su basi green che acceleri il passo verso la transizione ecologica, energetica e sociale: spostare la fiscalità sulle fonti fossili, riformare le concessioni sui beni comuni e ambientali, aumentare gli investimenti in economia circolare e fonti rinnovabili.Sono questi i punti su cui deve fondarsi la legge di bilancio 2020 che noi ...

Decreto clima - ok del consiglio dei ministri. Costa : “Primo pilastro del Green New deal. Stanziati 450 milioni derivanti da aste verdi” : “E’ il primo atto della storia della Repubblica Italiana per l’urgenza ambientale, è una bella svolta. Ed è l’atto normativo del nuovo governo che inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il Collegato ambientale, insieme alla legge Salvamare, in discussione alla Camera, e a Cantiere ambiente, all’esame del Senato”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio ...

Decreto Ambiente - Costa : “450 milioni per il primo passo del Green New deal” : “E’ stato appena approvato il Decreto clima. E’ un risultato importante per il Paese. Uno dei primi decreti di questo governo è sulla tutela ambientale e sul contrasto ai cambiamenti climatici”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha commentato l’approvazione in Consiglio dei Ministri, incontrando i giornalisti fuori Palazzo Chigi. Il provvedimento, sottolinea il ministro, “inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un ...

Approvato il Decreto Clima - Costa : “Primo atto che inaugura il Green New deal”. Ecco tutte le novità : Si è conclusa a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Approvati dal Governo il Decreto Clima e quello Scuola sulla riorganizzazione degli insegnanti. “Tengo a precisare – aggiunge Costa – che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel Decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare ...

Assobiotec-Federchimica fiducia nel Green New Deal : "Apertura e fiducia per le recenti dichiarazioni del Governo Conte in previsione dell'approvazione della Legge di Bilancio 2020".

Giuseppe Conte vuole un Green New Deal. Bene - avrei qualche suggerimento : “Mio figlio ha fatto il primo sciopero della sua vita, gliel’ho concesso. I giovani che hanno riempito le piazze sono sensibili al problema dei cambiamenti del clima e questo ci deve far ben sperare”. Questo ha detto il Presidente Giuseppe Conte il 28 settembre parlando al villaggio Coldiretti di Bologna. Ci rallegriamo con lui: anzi, con tutto il rispetto, osiamo sperare che il figlio sarebbe andato in piazza per il clima anche se il padre non ...

Elezioni Austria - Kurz sicuro vincitore dovrà scegliere : la via verso il Green New Deal o una Vienna anti-italiana che guarda a Visegrad : Da una parte la strada verso Bruxelles e l’apertura a un Green New Deal europeo. Dall’altra la via che porta a Visegrad, a una Vienna anti-italiana che difende l’austerity e rifiuta un nuovo meccanismo di redistribuzione dei migranti. I cittadini Austriaci si presentano alle urne per l’elezione del Nationalrat, ma a scegliere quale sarà il futuro del Paese negli equilibri dell’Ue sarà soprattutto Sebastian Kurz, il ...

Conte alla Coldiretti : "Vi aspetto alleati del governo nel Green New deal | Dazi Usa? Ci farebbero male" : Il premier ai coltivatori: "Dazi tema spinoso, ma io ce la metterò tutta per far pesare le nostre ragioni"