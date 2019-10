Governo : Mediterranea - ‘nessuna discontinuità con quello precedente’ : Palermo,31 ott. (Adnkronos) – Il nuovo Governo “poteva dare immediatamente almeno tre segnali di discontinuità. Capisco che sia difficile non avere paura del consenso però se si fa politica bisogna avere il coraggio di rimettere al centro l’umanità, la ragionevolezza e il rispetto dei diritti. Questo Governo, fino ad ora, questo coraggio non l’ha dimostrato”. Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'con rinnovo accordo Libia Governo sceglie la violenza' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - “Fino a che punto i governi europei vogliono legittimare le milizie di un paese in guerra che agiscono in contiguità con trafficanti e torturatori?. Se lo chiede Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans in seguito al “codice di condotta” per le Ong e

Migranti : Mediterranea - 'da Governo solo silenzio' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Dal rumore di un governo che forte ha gridato per affermare la paura, l’invasione, la percezione di insicurezza di cui si è nutrito, assistiamo ora al silenzio. Silenzio che si percepisce su quelle navi delle Ong e della società civile ormeggiate ad un molo poiché seq

Governo - Ong Mediterranea chiede dissequestro Mare Jonio ora che Salvini non c'è più : L'approccio al tema migranti potrebbe segnare uno di quegli argomenti in cui il nuovo Governo giallorosso pare intenzionato a tracciare una linea di demarcazione tra la direzione politica del primo esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e quello attuale. Lo sanno bene le Ong che, da tempo, pattugliano il mar Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare su barconi in difficoltà. Nei mesi di reggenza di Salvini al Viminale, hanno dovuto fare i ...

Mediterranea in pressing sul Governo "Adesso ridateci la Mare Jonio" : Angelo Scarano L'ong Mediterranea chiede all'esecutivo giallorosso di revocare il sequestro che pende sulla nave per poter tornare in Mare Le ong adesso vanno in pressing sul governo giallorosso. Dopo la ripertura dei porti, le flotte buoniste chiedono di poter tornare in Mare. E tra queste c'è Mediterranea, l'ong dei centri sociali che fa i conti con il sequestro della Mare Jonio. Dopo un lungo braccio di ferro con il Viminale, la ...

Migranti : Mediterranea al Governo - 'basta ritorni in Libia - servono corridoi umanitari' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Presidente Giuseppe Conte, le era sfuggito? Ministra Lamorgese, vuole che i torturatori continuino "l'ottimo lavoro"? Ministro Guerini, questo dice l'Onu. E lei? corridoi umanitari e vie d'accesso legali sono gli unici strumenti per garantire dignità e salvezza a chi

Migranti : Mediterranea - 'Governo italiano complice orrore Guardia costiera libica?' : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "La sedicente "Guardia costiera libica" ha ucciso un giovane sudanese sparandogli alla schiena, subito dopo averlo catturato in mare, mentre tentava con altri di fuggire dall'inferno. È l'organizzazione internazionale per le migrazioni dell'Onu a renderlo noto. I miliz

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Governo ripristini legalità e faccia entrare Ocean Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Non si tratta di far cose straordinarie e nessun ministro è obbligato ad applicare il decreto sicurezza bis: il governo italiano ripristini semplicemente la legalità, prima ancora del buon senso e dell'umanità, faccia sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino c

Migranti : Mediterranea - 'Governo assegni subito porto sicuro a nave Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.