Governo | Gualtieri | ‘Italia stava andando a sbattere | alleanza duri tutta legislatura’

Manovra - su Pos e pagamenti elettronici l’Associazione bancari avverte : “No a grida manzoniane”. Gualtieri : “Da Governo incentivi” : Se il governo, dopo il dibattito e le tensioni tra le forze politiche sulla Manovra, ha deciso di far slittare a luglio l’entrata in vigore dell’abbassamento sulla soglia del contante e sulle multe per chi non ha i Pos, dopo le richieste (soprattutto dal fronte M5s) di trovare prima un accordo sulla riduzione dei costi delle commissioni, il dibattito tra l’esecutivo e le banche resta però ancora aperto. Dalla 95esima edizione della ...

Carcere agli evasori - Bonafede : “C’è accordo di Governo. Gualtieri? Totale convergenza con lui” : “Per il Carcere ai grandi evasori c’è un accordo di governo. Confermo che è in cantiere una proposta, alcuni punti li ho scritti io. Gualtieri ha smentito? Non mi pare, la domanda è stata posta male. Col ministro c’è Totale convergenza, sta lavorando bene nel contrasto all’evasione”. A dirlo, a Marsala, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo il botta e risposta di ieri a distanza con il titolare del ...

Carcere agli evasori - Gualtieri : “Non ci sono misure allo studio”. Bonafede : “Falso - c’è proposta nel Governo” : “Carcere agli evasori? Non sono allo studio misure di questo tipo, ma interventi più efficaci di contrasto all’evasione e alle frodi partendo dallo sfruttamento delle tecnologie esistenti”. Lo ha chiarito il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione congiunta delle commissioni Finanze di Camera e Senato. Nel pomeriggio è arrivata la replica del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “Nel governo ...

Manovra : Gualtieri - ‘da Governo precedente conto di circa 35 mld : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo trovato un conto, quello che ho chiamato del Papeete, che rappresenta un macigno non piccolo. Non solo c’erano i 23 miliardi delle clausole di salvaguardia ma c’era pure un accordo con l’Europa che prevedeva un ulteriore riduzione del deficit. Un conto di circa 35 miliardi. Lavorando molto duramente siamo arrivati a coprire quasi tutto anche perché questo governo ha determinato ...

Governo : Gualtieri - ‘Italia ha cambiato pagina in meglio - andavamo a sbattere’ : Roma, 3 ott.(AdnKronos) – “Questo nuovo Governo ha improvvisamente fatto cambiare pagina all’Italia, in meglio. Eravamo in una situazione veramente drammatica che ora viene considerato quasi come un brutto sogno, come un incubo che è passato. Questo è positivo ma dobbiamo ricordarci che fino a poche settimana fa l’Italia andava a sbattere. Quando parlo del conto del Papeete non voglio offendere nessuno ma davvero avevamo ...

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "Crisi di Governo per non fare la manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Governo - Conte : “L’Iva non aumenterà”. Il ministro dell’Economia Gualtieri : “Ecco come” : “Voglio confermare che abbiamo sterilizzato l’aumento dell’Iva. Ma non ci acContentiamo di questo“. Così in conferenza stampa Giuseppe Conte, dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanze, varato dal Consiglio dei ministri. E il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrati i numeri su cui si baserà la prossima legge di Bilancio. L'articolo Governo, Conte: ...

Def - vertice di Governo senza esito : da Di Maio e Renzi stop a Gualtieri : Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva.

Def - vertice di Governo senza esito : da Di Maio e Renzi stop a Gualtieri sull'Iva : Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva.

Governo - Gualtieri : “Ci è stato lasciato da pagare il conto del Papeete” : Il ministro dell’Economia a «Mezz’ora in più» su Rai3: «Partiremo con la riduzione del cuneo fiscale, e sul deficit una saggia via di mezzo tra 2 e 2,4%»

Governo : Lusetti - ‘linee Gualtieri ci convincono - disponibili a confronto’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Le linee generali illustrate dal neo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri convincono l’Alleanza delle cooperative italiane che si dice già da ora disponibile ad un confronto con il nuovo esecutivo per discutere dei provvedimenti concreti che il Governo intende mettere in campo. Ad affermarlo all’Adnkronos è Mauro Lusetti, il presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane ...