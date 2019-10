Gli smartphone inquinano l’Europa | li cambiamo troppo spesso e per futili motivi

Un brevetto Xiaomi ci mostra uno smartphone pieghevole con design a conchiGlia : Nel database del CNIPA sono stati pubblicati alcuni dettagli e immagini che riguardano un brevetto Xiaomi relativo ad uno smartphone pieghevole verticale L'articolo Un brevetto Xiaomi ci mostra uno smartphone pieghevole con design a conchiglia proviene da TuttoAndroid.

In futuro Gli smartphone Samsung monteranno un particolare sensore ISOCELL : Un nuovo brevetto Samsung vede l'azienda impegnata nella produzione del nuovo sensore ISOCELL-Motion che troveremo nel Galaxy S11 L'articolo In futuro gli smartphone Samsung monteranno un particolare sensore ISOCELL proviene da TuttoAndroid.

Ecco i consiGli di Google per salvaguardare i dati sensibili del vostro smartphone Android : Google ci spiega i consigli d'oro per mantenere al sicuro i dati presenti nel nostro smartphone Android. L'articolo Ecco i consigli di Google per salvaguardare i dati sensibili del vostro smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Arriva il listino di novembre per Gli smartphone Samsung usati di TIM : TIM aggiorna Supervaluta, il listino che contiene le valutazioni degli smartphone usati Samsung, che permette di ottenere uno sconto sull'acquisto di un nuovo dispositivo. L'articolo Arriva il listino di novembre per gli smartphone Samsung usati di TIM proviene da TuttoAndroid.

I miGliori smartphone per scattare foto e registrare video di elevata qualità : La nostra classifica dei migliori smartphone per scattare ottime foto, con prezzi a partire da 150 euro

I videogiochi Xbox One sbarcano suGli smartphone Android : Foto: news.Xbox.com Dopo il rilascio dell’anteprima pubblica di ProjectX Cloud, il servizio innovativo che consente l’accesso ai titoli Xbox tramite cloud, Microsoft compie un ulteriore passo verso le esigenze dei suoi utenti rilasciando in anteprima un’interessante novità. Si tratta del servizio Console Streaming che permette di giocare ai titoli Xbox One direttamente dallo schermo dei dispositivi Android, a patto che siano ...

Come saranno Gli smartphone 5G e che impatto avrà il nuovo standard in termini di emissioni : Il 5G si sta sempre più avvicendando alla vita dei giorni nostri: la nuova tecnologia dovrà necessariamente accompagnarsi ad un parco smartphone di ultima generazione, che andrà ad aumentare il proprio peso specifico a cavallo del prossimo anno. Questi dispositivi saranno di certo contraddistinti da schermi con refresh rate più alto, pari a 120Hz, così da offrire agli utenti una migliore esperienza visiva e generale. Sono tanti gli esperti ad ...

Con il 5G in arrivo smartphone con display miGliori ma potrebbero esserci dei problemi : Tra le novità legate alla diffusione della connettività 5G ci sono anche smartphone con display migliori e possibili problemi per le previsioni meteo L'articolo Con il 5G in arrivo smartphone con display migliori ma potrebbero esserci dei problemi proviene da TuttoAndroid.

I miGliori smartphone di fascia media : Samsung Galaxy M30sOppo Reno 2 e 2ZRealme X2 ProHonor 9xXiaomi Redmi 8 ProPocophone F1Moto g8 plusHuawei Nova 5TLG G8s ThinQBelli i top di gamma. Ma quanto costano. Non tutti vogliono o possono permettersi un iPhone 11 Pro, un Samsung Galaxy Note 10 o un Google Pixel 4. Oppure, semplicemente, non li ritengono adeguati al proprio stile di vita e all’uso che ne farebbero. Non a caso il grosso della lotta fra produttori avviene nella fascia media, ...

Smartphone a luci spente per giocare e diventa cieco. Gli esperti : «Sintomo temporaneo frequente» : Si sa che usare lo Smartphone prima di andare a letto fa male agli occhi e al buon sonno. Ma forse non tutti sono al corrente del fatto che i medici, da qualche tempo, stanno mettendo in guardia gli...

Velocizzare Android : tutti i trucchi per miGliorare il tuo smartphone : Velocizzare Android è possibile con una serie di accorgimenti che dovrebbero diventare abitudini per tutti i possessori di uno smartphone con il sistema operativo di Google. Molte le inesattezze e la disinformazione in merito al modo di ottimizzare le performance di uno smartphone Android, come cancellare cache o, peggio ancora, (Continua a leggere)L'articolo Velocizzare Android: tutti i trucchi per migliorare il tuo smartphone è stato ...

Volete rendere più Pixel il vostro smartphone? Ecco una raccolta di suonerie - sveGlie e suoni di notifica : Ecco una raccolta con tutte le suonerie, le sveglie e i suoni di notifica dei Google Pixel, pronta per essere scaricata ed utilizzata su qualunque smartphone Android. L'articolo Volete rendere più Pixel il vostro smartphone? Ecco una raccolta di suonerie, sveglie e suoni di notifica proviene da TuttoAndroid.

Huawei Assistant è l’alternativa a Google Assistant per Gli smartphone Huawei : L’ormai ben noto bando statunitense contro Huawei ha obbligato l’azienda cinese a correre ai ripari per offrire agli utenti alternative ai servizi di Google. Uno di questi è l’assistente vocale Google Assistant, a cui adesso c’è l’alternativa Huawei Assistant. È stato annunciato in occasione della presentazione di Mate 30 e Mate 30 Pro, ora è disponibile per chi vuole provarlo. È compatibile con gli smartphone ...