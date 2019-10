Giovanna Abate Giulio Raselli bacia Irene | lei lascia lo studio! | Uomini e Donne

Uomini e Donne - Giovanna Abate : "Di Giulio Raselli mi piace il suo carattere forte - sa tenermi testa" : Non si sono placate le polemiche nei confronti di Giovanna Abate, la nuova corteggiatrice ricordata dai telespettatori - e duramente attaccata da Tina Cipollari - per essere stata la prima del Trono Classico, quest'anno, a far scattare un bacio con il tronista Giulio Raselli.Dal canto suo, Giovanna spiega di volersi lasciar travolgere dalle emozioni, ma è in particolar modo al Magazine di Uomini e Donne che decide di aprirsi spiegando cosa di ...