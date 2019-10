Giappone | incendio distrugge il castello Shuri di Okinawa | Patrimonio Unesco dell’umanità

Fonte : fanpage

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il corpo principale deldie una delle principali attrazioni diin, è andato completamente distrutto dopo essere stato avvolto dalle fiamme in un devastantele cui origini restano sconosciute. Dal 2000 la struttura era diventatadell’

MediasetTgcom24 : Giappone, distrutto in incendio il castello Shuri di Okinawa: è un patrimonio dell'Unesco #castelloShuri… - marcorigo82 : RT @MediasetTgcom24: Giappone, distrutto in incendio il castello Shuri di Okinawa: è un patrimonio dell'Unesco #castelloShuri https://t.co… - indeuropea : RT @MediasetTgcom24: Giappone, distrutto in incendio il castello Shuri di Okinawa: è un patrimonio dell'Unesco #castelloShuri https://t.co… -