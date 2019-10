Genova | una spallata all’omertà L’avvocata sospesa da Spea si presenta alla Finanza

Genova - morto dopo lo scontro con una volante della polizia : agente indagato per omicidio stradale : L'agente di polizia alla guida della volante contro la quale la notte tra sabato e domenica a Genova si è schiantato Sharmilan Bramanantha, uno scooterista di 25 anni, è indagato per omicidio stradale. Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa, l’iscrizione nel registro degli indagati dell’agente della questura genovese sarebbe un “atto dovuto”.Continua a leggere

Dalla Luna al Sole : Zeiss partner del Festival della Scienza di Genova per 10 giorni : Zeiss, da sempre impegnata nella ricerca scientifica, la formazione e l’informazione, ha annunciato di aver stretto una partnership con il prestigioso Festival della Scienza, giunto alla 17sima edizione, che quest’anno si terrà a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. Quasi 300 eventi, 50 location cittadine e 550 animatori, il Festival della Scienza rappresenta sempre di più un appuntamento imperdibile dedicato a tutti coloro che desiderano ...

Un uomo girava con una spranga e una mannaia nella stazione di Genova : Un cittadino nigeriano, con uno zaino e un tubo di metallo bianco lungo più di un metro, ha attraversato i binari nella stazione ferroviaria di Genova Principe. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, che avevano assistito alla scena, sono intervenuti per sanzionarlo: l'uomo, privo di documenti, è stato portato negli Uffici Polfer. Il suo zaino è stato perquisito e, all'interno, è stata trovata una mannaia con una lama di circa ...

Genova - due ventenni arrestati per aver violentato - picchiato e rapinato una donna : I due ventenni arrestati hanno dato l'appuntamento alla vittima in un edificio abbandonato del quartiere San Fruttuoso di Genova e qui l'hanno violentata, picchiata e infine rapinata del cellulare e della sua borsa. Un terzo sospettato è riuscito a fuggire. La banda è accusata anche di aver stuprato una sedicenne.Continua a leggere

Una speranza per Tafida Raqeeb : la bimba di 5 anni potrà essere curata all’ospedale Gaslini di Genova : Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni ricoverata in gravissime condizioni al Royal London Hospital di Londra a seguito di un trauma cerebrale, potrà essere presa in carico dall’ospedale Gaslini di Genova: lo ha deciso l’Alta Corte britannica dopo che i genitori vi si erano rivolti, contro la decisione dei medici di “staccare la spina” alla piccola. Il caso ricorda quello di altri due bimbi, Charlie Gard e Alfie Evans, al ...

Ponte Genova - Renzo Piano : "L'orgoglio di fare una cosa grande vince su tutto" : "Un cantiere è sempre un lavoro collettivo fantastico dove si celebra l'orgoglio di costruire. L'orgoglio di fare insieme una cosa grande vince su tutto, anche sulla paura e sulle divisioni ". Lo sottolinea Renzo Piano che ha realizzato il progetto del nuovo Ponte sul fiume Polcevera. (Lapresse) Redazione ?

Ponte di Genova - al via il varo del nuovo impalcato : “Opera di riscatto che nasce da una tragedia” : Al via a Genova la cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera a poco più di un anno dal crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti. Renzo Piano: "Qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare". Commozione del sindaco Marco Bucci e del governatore della Liguria Giovanni Toti: "Genova torni a essere superba".Continua a leggere

Nuovo Viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...

Genova - consigliere comunale propone un “piano di contrasto alla bestemmia” : Franco De Benedictis, consigliere di maggioranza a Genova, propone multe salate a chi viene sorpreso a bestemmiare. La replica dell'assessore comunale alla sicurezza Stefano Garassino: "Penso che in questo momento ci siano altre priorità su cui impegnare il lavoro della polizia locale".Continua a leggere

Genova - abbiamo rivestito la porta di una chiesa con le coperte dorate per i migranti. È una questione di civiltà : Domenica 22 settembre 2019, la chiesa di San Torpete in Genova – insieme con cinque chiese della tradizione luterana protestante – ha accolto l’invito dello scultore fiorentino Giovanni De Gara di coprire la porta della chiesa con l’oro delle coperte termiche con cui la Guardia Costiera riscalda i profughi che si avventurano nel Mediterraneo, salvati da naufragio e morte sicura. Non tutti possono ricevere la coperta dorata, perché ...

Genova - operatore del 118 ostetrico a distanza : fa nascere un bambino con una telefonata : “Ho mia moglie in travaglio”, ha detto Giovanni all’operatore. “Non si preoccupi, la guido io”, ha risposto Daniele. Così un operatore del 118 di Genova ha fatto da ostetrico a distanza e, via telefono, ha aiutato una donna in fase di travaglio a partorire il suo secondo figlio. È successo a Recco, nella casa dei nonni, nella notte di mercoledì scorso. Poche ore prima la signora era stata visitata all’ospedale san Martino ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : treni sospesi a Genova per cadavere di una 29enne : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. treni sospesi a Genova dopo che è stato trovato un cadavere di una 29enne sui binari, 21 settembre 2019,

Paura in una scuola media di Genova - cede una finestra in classe : feriti 4 studenti di 13 anni : Quattro studenti di 13 anni della scuola media Rizzo Alessi del quartieri Pegli di Genova, in piazza Bonavino, sono rimasti feriti dopo che una finestra è caduta in classe. Trasferiti al pronto soccorso del Gaslini, le loro condizioni non sono preoccupanti. Avviata un'inchiesta per stabilire come si sia verificato l'incidente.Continua a leggere

Allarme ragno violino a Genova - paura per una 20enne : “Gamba gonfia e perdita dei sensi” : Continua la psicosi ragno violino in Italia. Una studentessa di 20 anni di Genova ha raccontato la sua odissea dopo essere stata morsa da un ragno violino, che l'ha costretta al ricovero in ospedale per due notti. Altri due casi confermati anche a Mandas in Sardegna: ecco i sintomi e come difendersi.--È stata morsa da un ragno violino ma la terapia a cui è stata sottoposta ha funzionato così ha potuto raccontare il suo incubo per mettere in ...