Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) In casafa ancora malissimo ilassegnato ieri seraallo scaderepartita. Una decisione che di fatto ha condannato il Grifone ad una sconfitta immeritata su un campo difficilissimo. "Mi rimane l'amaro in bocca per questa sconfitta", ha confessato Thiago Motta nelpartita. "Torno a Genova sereno perché ho visto un belche ha giocatoparie non era facile farlo a Torino"....

Gazzetta_it : #JuventusGenoa, #ThiagoMotta: 'Dormirò sereno, ma l'arbitro è stato severissimo con noi' - pianetagenoa : Thiago Motta a Sky Sport: «Grande partita. L'arbitro? Severissimo col Genoa» - - jacopodantuono : #Genoa, l'arbitro #Giua nel mirino della critica dopo il discusso rigore dato alla #Juventus -