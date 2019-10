Fusione Fca-Psa | Patuanelli | “Ci sia continuità su produzione in Italia” Fiom-Cgil | “È

Fca-Peugeot : Fusione alla pari - nessuna chiusura di fabbriche. E il titolo vola in borsa : Alleanza fra Fca e Peugeot: il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca. Fca-Peugeot...

La Fusione Fca-Psa? Roba vecchia. L’industria automobilistica ha salutato l’Italia già da tempo : E alla fine Fca (famiglia Agnelli) trovò un partito disposto a sposarla. Fu il mercato a volerlo? Oppure avvenne che i discendenti del Senatore (quello vero, quello che in camicia nera accoglieva il Duce), timorosi di restare come le zitelle di una volta, si dichiararono disposti a tutto pur di trovare un marito alla loro creatura? O c’è qualcos’altro che a noi sfugge e che rese possibile ciò che sembrava tanto inevitabile quanto insensato per ...

Fusione Fca-Psa - identikit del nuovo colosso dell’auto : (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) Le case automobilistiche Fiat Chrysler Automobiles e Groupe Psa hanno confermato l’impegno a unire le forze per creare un attore globale nel settore auto. Le due società hanno annunciato in una nota congiunta che stanno lavorando insieme per creare “un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile”. E dalla partnership dei due colossi nascerà il quarto costruttore mondiale per ...

Fca-Psa - via libera alla Fusione alla pari tra i due gruppi : “Saremo leader della mobilità sostenibile - senza chiusure di stabilimenti” : Una “piena aggregazione” alla pari che mira a trasformare il nuovo gruppo nel “leader della mobilità sostenibile” a livello mondiale. Il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles e il consiglio di sorveglianza di Psa Peugeot hanno concordato all’unanimità di lavorare per il matrimonio tra l’ex Fiat e il gruppo francese che ha tra i propri marchi Peugeot, Opel e Citroen. L’annuncio arriva da una nota ...

Fca-Psa - c'è l'annuncio. Fusione alla pari "senza chiusura di stabilimenti" : Un matrimonio per unire le forze verso la prossima generazione dell’auto, con sinergie da 3,7 miliardi e “senza chiusure di stabilimenti”. Fca e Psa annunciano di aver siglato un memorandum of understanding per una Fusione che prevede la creazione di una nuova società paritetica, detenuta al 50% dagli azionisti di Fiat Chrysler e al 50% dagli azionisti di Peugeot Citroeon. Il gruppo nascente “farà leva ...

Borse - tiene banco la Fusione Fca-Psa. Occhi puntati anche sul lavoro Usa : Il calendario economico di giovedì 31 ottobre prevede dell’indice Pmi manifatturiero cinese (atteso sotto i 50 punti, la soglia che delimita l’espansione economica dalla contrazione) e poi le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa

