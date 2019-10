Fusione alla pari fra Fca e Peugeot Auto | nasce il 4° gruppo mondiale

Fca-Psa - accordo fatto per la Fusione alla pari. Ecco tutti i numeri e i dettagli : Ora è ufficiale:?accordo fatto tra Fca e Psa per dar vita al quarto costruttore mondiale. «Le discussioni in corso

“Via libera alla Fusione fra Fca e Peugeot” - l’operazione piace a Piazza Affari : Lo riporta il Wall Street Journal. Il titolo Fiat Chrysler Automobiles ha concluso la seduta con un balzo del 9,53% a 12,87 su livelli che non vedeva da aprile

FCA-PSA - I francesi danno il via libera alla Fusione - manca solo l'ufficialità : Accordo raggiunto per la fusione tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA. Lo riferisce il Wall Street Journal, anticipando l'esito della riunione del consiglio di sorveglianza del costruttore transalpino convocata per esaminare il progetto di aggregazione rivelato ieri dalla stessa testata americana e confermato stamattina dai due costruttori. Tavares ad, Elkann presidente. L'accordo, che manca solo della ratifica da parte del consiglio di ...

No di Montesilvano alla Fusione per Nuova Pescara - meglio città metropolitana : Pescara - Esiste una montesilvanesità? "Certo che esiste, anche se nel tempo la nostra città è stata 'terra di conquista'. Montesilvano non vuole perdere la sua identità. Una città di 60mila abitanti ha il diritto di vivere in piena autonomia". Così il presidente del Consiglio comunale di Montesilvano Ernesto De Vincentiis, a proposito delle polemiche sull'istituzione della Nuova Pescara, ...

Mediaset - stop della Corte di?Madrid alla Fusione con la controllata spagnola : Il Tribunale di Madrid ha sospeso la delibera sulla fusione per incorporazione di Mediaset Spagna e Mediaset. La decisione del giudice arriva in attesa di una sentenza definitiva sul ricorso di Vivendi

Pediatri FIMP : “Sì alla difFusione della cultura dell’allattamento materno” : “Nel nostro Paese ancora troppo spesso le neo-mamme sono costrette a scegliere tra lavoro e l’allattamento al seno. E’ questo il principale ostacolo a questa indispensabile pratica. Bisogna, invece, sostenere entrambi i genitori nel fare le migliori scelte nel campo dell’accudimento del bambino”. E’ questo l’appello lanciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in occasione della Settimana Mondiale per l’allattamento Materno (SAM) ...

CODE4FUTURE – A Roma il primo evento dedicato alla difFusione dell’Open Innovation | 8-9 novembre 2019 : Roma – Arriva a Roma CODE4FUTURE, il primo festival organizzato a Roma con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura dell’Open Innovation e della formazione dei professionisti che guidano le imprese di oggi e di domani nell’implementazione dei processi di Digital Transformation. La manifestazione sarà focalizzata su una nuova scrittura dell’innovazione: due giorni dedicati a speech con i personaggi più influenti ...

Marelli : Manganiello è adnato in conFusione al 46esimo. Meglio pensare alla prossima : Giudizio non proprio positivo quello dell’ex arbitro Marelli sul direttore di gare di Napoli-Brescia Manganelli. Come consuetudine, Marelli ha pubblicato il suo commento sulla giornata degli arbitri di Serie A precisando che Manganelli gli è piaciuto poco nel secondo tempo quando è apparso in balia della gara Comprendo la volontà di Rizzoli di insistere, affidandogli gare di valore ma difendere a prescindere una prestazione rischia di ...

I figli della testimone di Geova : "Chiesto cure alternative alla trasFusione" : I tre figli della donna 70enne testimone di Geova, morta all’ Ospedale di Piedimonte Matese (Caserta) dopo aver rifiutato una trasfusione di sangue contestano la versione del primario del reparto di Chirurgia generale, dott. Gianfausto Iarrobino sulle cause della morte della madre, che non sarebbe - secondo loro - conseguenza del rifiuto della trasfusione.“Come testimoni di Geova - affermano - amiamo moltissimo la vita. Quando nostra ...

Testimoni di Geova negano la trasFusione alla figlia : salvata dal giudice e dai medici : Una bambina è in sala operatoria, per un intervento delicato che necessita una trasfusione. Allora, come da prassi, il medico esce e chiede ai genitori il consenso. Ma la risposta del papà e della mamma della piccola lascia i medici di sasso: "No", dicono convinti. E a nulla sarebbero servite le spiegazioni dei dottori, che fanno loro capire la gravità della situazione. Il responso è sempre lo stesso: nessuna autorizzazione per la trasfusione, ...

Gears 5 ha dato una forte spinta alla difFusione di Xbox Game Pass : Gears 5 è disponibile solo da qualche tempo e sembra proprio che la sua uscita abbia fatto molto bene alle vendite di Xbox Games Pass, servizio in abbonamento di Microsoft che consente di avere accesso ad una vasta libreria di titoli.La notizia arriva dal famoso analista Daniel Ahmad (Niko Partners) che tramite un post su Twitter ha annunciato che l'uscita della nuova esclusiva Microsoft si è rivelata un colpaccio, e che ha contribuito ad ...

Xylella - l’Italia condannata dalla Corte di Giustizia europea : “Non ha attuato le misure per impedire la difFusione del batterio” : L’Italia non ha contrastato la diffusione della Xylella. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza relativa alla causa che vede da una parte la Commissione Ue e dall’altra appunto l’Italia. Secondo la Corte, il nostro Paese è venuto meno all’attuazione delle misure volte ad impedire l’avanzare del batterio, all’epoca diffuso solo in provincia di Lecce, che può ...