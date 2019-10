Furto di magliette alla Rinascente | chiesti 8 mesi per Marco Carta

Marco Carta - chiesti otto mesi di carcere per il Furto alla Rinascente : rubate 6 magliette per 1200 euro : Marco Carta accusato di furto alla Rinascente di Milano. La sentenza a carico del cantante, imputato per il furto di 6 magliette del valore di 1200 euro avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente...

Il pm chiede 8 mesi di carcere per Marco Carta - accusato del Furto di 6 magliette : Il pm Nicola Rossato ha chiesto otto mesi di carcere e 400 euro di multa per il cantante Marco Carta, accusato del furto di sei magliette del valore di 1.200euro lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano. La sentenza è prevista non prima delle 12.