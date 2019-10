Francesco Monte fidanzato perfetto per Jessica Morlacchi

“Cosa faceva dietro le quinte…”. Tale e quale show - la rivelazione di Jessica Morlacchi su Francesco Monte : Francesco Monte è stata la più grande rivelazione dell’edizione 2019 di Tale e quale show. Tutti d’accordo sui social, ed in particolare su Twitter, dove sono stati migliaia i cinguetti per quello che è considerato una sorta di vincitore morale del Talent di casa Rai. La sesta puntata del programma si era chiusa con due vincitori: Francesco Monte, il migliore della serata e Agostino Penna, il “vincitore dei vincitori”, che con un punteggio da ...

Francesco Monte : ecco cosa fa dietro le quinte di Tale e Quale Show : Jessica Morlacchi rivela cosa fa Francesco Monte dietro le quinte di Tale e Quale Show Tale e Quale Show è il programma che sta finalmente lanciando la carriera di Francesco Monte. Dopo Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip il tarantino sta mostrando le sue doti canore e recitative. Ma come si […] L'articolo Francesco Monte: ecco cosa fa dietro le quinte di Tale e Quale Show proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi si difende : “Parole su Francesco Monte? Solo una battuta” : Caos per le ultime parole di Giulia Salemi su Francesco Monte: l’italo-persiana si difende Ore nella bufera per Giulia Salemi. È bastato lasciare un commento su Instagram all’amico Francesco Sole per scatenare l’ira delle fan di Francesco Monte. Passano i mesi ma la storia d’amore tra Francesco e Giulia – ormai morta e sepolta – […] L'articolo Giulia Salemi si difende: “Parole su Francesco Monte? ...

Giulia Salemi punzecchia Monte con un commento a Francesco Sole : 'Spero ti vada meglio' : Una battuta che Giulia Salemi ha fatto su Instagram nelle scorse ore ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip. L'influncer, sotto all'ultimo romantico post di Francesco Sole, ha scritto un commento che sembra contenere una frecciatina non da poco all'ex fidanzato: associando i nomi dei due piccioncini a quello suo e di Monte, la ragazza si è augurata che alla neo coppia vada meglio che a lei. Il commento di Giulia che scatena il ...

Francesco Monte a Tale e Quale : la battuta di Giulia Salemi spiazza : Tale e Quale Show, Giulia Salemi torna a parlare di Francesco Monte: “Spero che vada meglio…” Una decina di giorni fa Giulia Cavaglià e Francesco Sole hanno annunciato sui social di essersi messi insieme. Difatti l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, dopo la breve relazione avuta con Manuel Galiano, ha trovato finalmente un nuovo amore. Ovviamente i due in questi giorni hanno anche pubblicato su instagram ...

Francesco Sole e Cavaglià - Giulia Salemi sorprende : le parole su Monte : Francesco Sole e Cavaglià, ora sono una coppia. Arriva il commento di Giulia Salemi che con gran sorpresa tira in ballo Monte: “… spero che a voi vada meglio” Ora non ci sono più dubbi: Francesco Sole e Giulià Cavaglià sono una coppia a tutti gli effetti. Che i due giovani fossero assai intimi lo […] L'articolo Francesco Sole e Cavaglià, Giulia Salemi sorprende: le parole su Monte proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte è Gianluca Grignani/ Prossimo ostacolo? Nek! : Francesco Monte, Tale e Quale Show 2019 Il Torneo: l'ex tronista imita il Gianluca Grignani de La mia storia tra le dite.

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita Gianluca Grignani con “La mia storia tra le dita” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 25 ottobre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Ecco il video. Puntata decisiva quella di ieri venerdì 18 ottobre, di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì su Rai 1 con Carlo Conti alla guida. Nella puntata di ieri il meccanismo era diverso, i 12 concorrenti si sono sfidati, è stato decretato il vincitore di puntata, e poi anche il vincitore ...

TALE E QUALE SHOW 2019/ Antonio Mezzancella il top ma attenti a Francesco Monte... : TALE e QUALE SHOW 2019 prosegue con il torneo dei campioni. Il vincitore della settima puntata è Antonio Mezzancella; di seguito la classifica.

Francesco Monte imita Gianluca Grignani : Panariello fa un appello al cantante : L’imitazione di Gianluca Grignani di Francesco Monte: standing ovation a Tale e Quale Show Francesco Monte è tornato a Tale e Quale Show più carico che mai. Dopo il secondo posto ottenuto alla nona edizione del programma, il tarantino è approdato al Super Torneo dei Campioni, che durerà tre puntate. Monte si è calato questa […] L'articolo Francesco Monte imita Gianluca Grignani: Panariello fa un appello al cantante proviene da Gossip ...

Francesco Monte imita Grignani a Tale e Quale. Panariello fischiato : Francesco Monte interpreta Grignani. Panariello fa una battuta e viene fischiato Prima puntata del Torneo di Tale e Quale Show con Carlo Conti e la smielata giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e, eccezionalmente per stasera, Alessandro Siani (deve promuovere il suo nuovo film). Si è esibito Francesco Monte, una delle sorprese di quest’anno, che per l’occasione ha imitato Gianluca Grignani, ...

Francesco Monte : «Io carne da macello e deriso al GF». E sul canna gate all’Isola : «Un mare di chiacchiere sul niente» : Francesco Monte Francesco Monte è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più conosciuti dell’edizione in corso di Tale e Quale Show. Raggiunto il secondo posto nel programma la scorsa settimana, il pugliese affronterà da domani il torneo dei campioni, un’altra occasione per mostrare la sua passione per il canto. Nel ‘passato televisivo’ di Monte sono però da annoverare anche le partecipazioni all’Isola dei Famosi ...

Francesco Monte contro i reality : “Umiliato all’Isola - deriso al GF” : Francesco Monte si sfoga, raccontando la sua esperienza nei reality, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi. Attualmente l’ex tronista di Uomini e Donne è nel cast di Tale e Quale Show, ma nel suo passato ci sono anche altre trasmissioni famose. La prima è il Grande Fratello Vip, dove entrò per la prima volta quando Cecilia Rodriguez lo lasciò in diretta tv, dichiarando il suo amore per Ignazio Moser. In seguito ci fu l’Isola ...

Francesco Monte : «Umiliato per il Cannagate e deriso al Grande Fratello - ora mi prendo la rivincita» : ?Allora dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall' essere...