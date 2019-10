Formula 1 – Verstappen come Sid dell”Era Glaciale | sulla monoposto di Max un simpatico

Formula 1 - Ross Brawn a muso duro contro Verstappen : “in Messico ha dimostrato l’età che ha” : Il direttore sportivo della Formula 1 non ha utilizzato parole positive nei confronti dell’olandese Il comportamento tenuto da Max Verstappen durante le Qualifiche del Gran Premio del Messico non è piaciuto davvero a nessuno, nemmeno a Ross Brawn. Lapresse Il direttore sportivo della Formula 1 ha bacchettato il pilota della Red Bull, sottolineando come certi gesti non debbano essere mai più ripetuti: “Max ha fatto tanti errori ...

Formula 1 - Chris Horner difende Verstappen : “Max un siluro su Hamilton? Lui ha commesso una manovra dura” : Il team principal della Red Bull ha difeso il proprio pilota, sottolineando come sia stato spinto fuori alla prima curva in Messico da Hamilton Max Verstappen è finito sotto i riflettori in Messico per una serie di situazioni alquanto particolari, partendo dal comportamento tenuto in qualifica fino alla caotica partenza della gara. Lapresse Molti si sono scagliati contro l’olandese, ma non Chris Horner, che ha provato a difendere il ...

Formula 1 - Jos Verstappen bacchetta il figlio : “in conferenza stampa non avrebbe dovuto dire nulla” : Il padre del pilota della Red Bull ha bacchettato il figlio per aver ammesso in conferenza stampa di non aver rallentato in regime di bandiere gialle Max Verstappen è finito nell’occhio del ciclone in Messico per non aver rallentato in regime di bandiere gialle in Qualifica, ignorando il pericolo causato dall’incidente di Bottas. Lapresse Un comportamento costato la pole position all’olandese, retrocesso al quarto posto ...

Formula 1 - Villeneuve non le manda a dire a Verstappen : “la prima cosa che insegnano sono le bandiere” : L’ex campione del mondo canadese ha accusato Verstappen di aver dato un cattivo esempio non rispettando le bandiere gialle dopo il crash di Bottas in qualifica Il comportamento tenuto da Max Verstappen al termine delle Qualifiche del Gran Premio del Messico, costatogli la pole position, non è passato inosservato agli occhi di Jacques Villeneuve. Photo4/LaPresse Il mancato rispetto delle bandiere gialle esposte dopo l’incidente ...

Formula 1 – Penalità Verstappen - Masi fa chiarezza : “non ci hanno condizionato le sue parole e a Max dico che…” : Michael Masi fa chiarezza sulla Penalità inflitta a Verstappen nel sabato di qualifiche del Gp del Messico: la profonda analisi del direttore gara Il sabato di qualifiche del Gp del Messico di Formula 1 ha fatto tanto discutere: Max Verstappen ha conquistato la pole position, ma è stato poi sanzionato di tre posizioni in griglia perchè non ha rallentato durante le bandiere gialle esposte per l’incidente di Valtteri Bottas. In un ...

Formula 1 - Verstappen recrimina : “la macchina era veloce ma non ho potuto dimostrarlo. Hamilton? Dico che…” : Il pilota della Red Bull ha commentato la gara in Messico, chiudendo al sesto posto al termine di una giornata condizionata da numerosi inconvenienti Se fosse partito dalla pole, probabilmente sarebbe riuscito a vincere il Gran Premio del Messico. Ma il banale errore commesso in Qualifica, non rallentando in regime di bandiere gialle, ha condizionato e non poco la gara di Max Verstappen. Photo4/LaPresse Il contatto con Bottas al primo ...

Formula 1 : Verstappen perde la pole - in Messico prima fila tutta Ferrari : Incidente per la Mercedes di Bottas, finita all'ultimo giro contro il muro: l'olandese della Red Bull segna il miglior tempo con le bandiere gialle senza staccare il piede dall'acceleratore

Formula 1 – Verstappen ignora le bandiere gialle in Messico : sui social spunta il VIDEO che incastra Max : Sui social la dimostrazione della Formula 1: le immagini che incastrano Max Verstappen in Messico Caos in Messico ieri sera dopo le qualifiche di Formula 1: Max Verstappen ha chiuso la sessione col miglior tempo, conquistando la pole position, ma è stato poi penalizzato per non aver rallentato dopo le bandiere gialle sventolate per l’incidente di Valtter Bottas, ‘regalando’ la prima fila ai piloti Ferrari, Leclerc e ...

Formula 1 – Verstappen non rispetta le bandiere gialle - Horner lo difende : “non c’erano segnali in quel settore” : Christiano Horner difende Max Verstappen dopo le qualifiche del Gp del Messico: le parole del team principal Red Bull prima della penalzzazione del pilota olandese Niente pole position per Max Verstappen al Gp del Messico: dopo le qualifiche di ieri sera l’olandese della Red Bull è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia perchè non ha rispettato le bandiere gialle per l’incidente di Bottas, e saranno dunque due Ferrari a ...

Formula 1 – Verstappen non nasconde la sua delusione dopo la penalità : “le Ferrari saranno molto veloci” : Verstappen deluso dalla penalizzazione: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Messico Niente pole position per Max Verstappen in Messico: l’olandese della Red Bull è stato penalizzato ieri di 3 posizioni per non aver rispettato le bandiere gialle dopo l’incidente di Bottas. Sarà una prima fila tutta rossa dunque stasera al Gp del Messico, con Leclerc in pole e Vettel al suo ...

Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1 : al suo posto ci sarà Charles Leclerc : Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e

Formula 1 – Verstappen penalizzato - prima fila Ferrari : la griglia di partenza del Gp del Messico : Max Verstappen fa la pole ma viene penalizzato, prima fila tutta Ferrari: la griglia di partenza del Gp del Messico Max Verstappen in pole position, anzi no. Il pilota della Red Bull chiude davanti a tutti le qualifiche del Gp del Messico ma viene penalizzato nel post gara per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente occorso a Valtteri Bottas. Ne beneficia chi si è comportato ...

Formula 1 – Verstappen punito dalla FIA per non aver rallentato dopo il crash di Bottas : 3 posizioni di penalità in griglia : La FIA ha deciso di punire Max Verstappen per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha ricevuto 3 posizioni di penalità in griglia Nessun accenno di investigazione durante la gara ma, a motori spenti e con ‘colpevole’ ritardo, la FIA ha deciso di porre Max Verstappen ‘under investigation’, prendendo in esame il suo comportamento in merito alle ...

Formula 1 – Verstappen sotto investigazione FIA - ma ironizza : “ho visto l’incidente di Bottas… potrei non aver rallentato” : Max Verstappen non rallenta dopo la doppia bandiera gialla esposta in seguito all’incidente di Bottas: la FIA lo pone sotto investigazione ma il pilota olandese sorride “Mi sono accorto dell’incidente di Valtteri, ma non sembra proprio che io abbia alzato il piede“, in conferenza stampa (con un leggero sorriso) si è espresso così Max Vertappen in merito a chi gli ha chiesto del suo comportamento nelle fasi conclusive delle ...