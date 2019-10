Forgotten Memories è un’avventura survival horror in stile Silent Hill

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 31 ottobre 2019)è un'avventurain terza persona già pubblicata per altre piattaforme in cui impersonerete Rose Hawkins, una donna forte e indipendente in cerca di una bambina scomparsa che si ritrova a vivere una tragedia in cui affronterà le sue paure più profonde per svelare il mistero dietro la sua terrificante ricerca. L'articoloè un’avventurainproviene da TuttoAndroid.

teampsychose : RT @MaiorinoEnrico: #ForgottenMemories sbarca su Android con uno sconto del 20% - MaiorinoEnrico : #ForgottenMemories sbarca su Android con uno sconto del 20% -