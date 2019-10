Flora Canto smentisce dichiarazioni su Filippo Bisciglia

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Non parlo di ex o storie passate, non lo faccio e non mi interessa farlo, il passato è passato ed è bene lasciarlo lì, pertanto ripeto.. non ne ho mai parlato”(CHI È), che ha appena concluso l’avventura a Tale e Quale Show, si espone su Instagram con un lungo post per sementire alcuneriportate da un settimale.che riguardano l’exe la sua partecipazione a Uomini e donne. Ma quali sarebbero queste? In una intervista pubblicata su DiPiù si legge: “A Uomini e Donne ci andai per voltare pagina. Ad ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio. Con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione. È stata una strada tutta in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia. Il ...

