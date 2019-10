Firenze | l’archivio Alinari rimane allo Stato La Regione lo acquista per 12 milioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Oltre 5di fotografie che raccontano la storia del Paese e non solo, un patrimonio che ha rischiato di essere smembrato. LaToscana ha messo a bilancio l’acquisto, con una spesa complessiva di oltre 12di euro, dell’archivio. Risorse regionali che ora serviranno per garantire l’acquisizione e quindi la custodia e la corretta conservazione di questo straordinario patrimonio fotografico, bibliografico, archivistico e della Stamperia d’Arte, unico nel panorama internazionale. Un’eccellenza fiorentina e toscana che tutto il mondo ammira. La commissione Affari istituzionali della Toscana, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), ha licenziato l’aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale 2019 nella sua sezione programmatoria. Favorevoli i consiglieri del Pd, contrari quelli della Lega e di Forza Italia, astenuto il rappresentante del M5s. Tra ...

