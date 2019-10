Fiorentina | i risultati fanno sognare | Ribery e Commisso arrivati per portare lontano la

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Altri tre punti per la. Stavolta è il Sassuolo ad arrendersi ai Viola. Eppure i neroverdi erano andati in vantaggio con la rete di Boga, ma il carattere dellaquest’anno sembra fare la differenza. E, infatti, la squadra di Montella ha rimontato con i gol di Castrovilli e Milenkovic. Vittoria di cuore e di testa, di personalità e coraggio. Tutte qualità che laha trovato strada facendo. O meglio c’erano, ma sono emerse nel corso della stagione, così come i. All’inizio del campionato, infatti, sono arrivate le sconfitte contro Napoli e Genoa. E se contro i partenopei la prestazione è stata ottima, contro i liguri si erano visti netti passi indietro. Una squadra in costruzione, che era stata rivoluzionata dopo la disastrosa annata precedente. L’arrivo diha riportato un entusiasmo che a Firenze non si vedeva ...

