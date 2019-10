Fca vola del 9% e Psa crolla del 10% dopo conferma trattative per integrazione

Fca vola (+9%) dopo conferma trattative con Psa. Borse in stand-by : Il calendario economico di giovedì 31 ottobre prevede dell’indice Pmi manifatturiero cinese (atteso sotto i 50 punti, la soglia che delimita l’espansione economica dalla contrazione) e poi le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa

