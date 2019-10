Fca-Psa? Tavares licenzia Subito Governo-sindacati | state attenti!

Fca-Psa - l’esperto : “Inevitabili tagli a impianti e occupazione. Ma i francesi portano a casa presenza in Usa e Fiat il motore elettrico” : La fusione tra Fiat Chrysler e Psa creerà “sovraccapacità e sovrapposizioni di marchi e attività”. Per cui “è inevitabile che ci saranno tagli agli impianti e all’occupazione nel medio e nel lungo termine”. E’ la previsione di Giuseppe Berta, professore di Storia contemporanea all’Università Bocconi di Milano, storico dell’industria e tra i maggiori esperti delle strategie del gruppo Fca. “Nell’azionariato di Psa ...

La fusione Fca-Psa piace alla Lega 'Lasciamo la decrescita felice ai 5S' : La fusione tra Fca e Peugeot piace alla Lega. L'ex ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, intervistato da Affaritaliani.it, afferma: "Fiat Chrysler Automobiles ormai è un'azienda a livello internazionale e non è più la vecchia Fiat solo italiana di una volta. Se due aziende importanti mondiali si fondono e...

Fusione Fca Psa : azioni - chi ci guadagna e scopo dell’operazione : Fusione Fca Psa: azioni, chi ci guadagna e scopo dell’operazione Fusione Fca Psa, l’annuncio di matrimonio è ufficiale: si farà. Stando a un comunicato stampa diffuso da FCA Group oggi, giovedì 31 ottobre 2019, Groupe PSA e FCA “progettano di unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile”. Le trattative in corso apriranno la strada alla creazione di un gruppo nuovo caratterizzato da dimensioni ...

Fca-Psa - Conte : “Governo non può rimanere indifferente - va garantito livello di produzione e di occupazione in Italia” : “È un’operazione di mercato, non posso giudicare l’accordo ma quello che preme al governo è che sia assicurato il livello di produzione e quello di occupazione in Italia e quindi la continuità aziendale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea di Confitarma, sulla fusione tra i due gruppi automobilistici. L'articolo Fca-Psa, Conte: “Governo non può rimanere ...

Fca-Psa - il matrimonio che serve ad entrambi. Ecco perché si farà : E’ il matrimonio dell’anno quello tra Fca e PSA. Con ogni probabilità lo scambio degli anelli, ovvero la finalizzazione dell’accordo, avverrà nel 2020. Un matrimonio che il numero uno del gruppo francese Tavares auspicava da tempo e che, a guardarlo dal lato italo-americano, si dovrebbe fare e basta. Nonostante le dichiarazioni di facciata sulla capacità di andare avanti con le proprie forze, Fca è infatti rimasta indietro su tutta ...

Fusione Fca-Psa - Re David (Fiom) : “Fusione ci preoccupa. Sui livelli occupazionali governo italiano sta a guardare” : “La Fusione ci preoccupa perché mentre Parigi ha dato rassicurazioni sui livelli occupazionali il governo italiano sta a guardare“. A dirlo è il segretario generale della Fiom Francesca Re David. “Ci aspettiamo che il governo convochi azienda e sindacati e che Fca faccia finalmente sapere quali sono i suoi piani” L'articolo Fusione Fca-Psa, Re David (Fiom): “Fusione ci preoccupa. Sui livelli occupazionali governo ...

Nozze Fca-Psa : ?un tesoro per gli azionisti Fca. In un anno cedole per 8 - 5 miliardi : Gli azionisti di Fca, dopo dieci anni di pazienza, nel giro di dodici mesi si apprestando a vedere il loro dividendo moltiplicarsi da un miliardo di euro a 8,5 miliardi

Fca-PSA - via libera alla fusione paritetica fra le due case automobilistiche : Questo matrimonio s’ha da fare: gli incontri tra i gruppi automobilistici FCA e PSA procedono spediti verso una fusione paritetica per creare il quarto gruppo del settore a livello globale per vendite annuali e per dare forma ad un leader mondiale per la mobilità sostenibile. E nelle scorse ore è arrivato anche un comunicato ufficiale che conferma l'intesa. Il gruppo sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% da quelli di ...

Fusione Fca-Psa - Patuanelli : “Ci sia continuità su produzione in Italia”. Fiom-Cgil : “È molto rischiosa”. Boccia : “Sì ai giganti europei” : Le richieste di chiarezza del ministero dello Sviluppo Economico, le preoccupazioni della Fiom-Cgil e la soddisfazione di Confindustria. Nel giorno dell’ufficializzazione del via libera di Fca e Psa alla Fusione che creerà il quarto gruppo al mondo per volumi di vendita nel settore auto, il governo italiano si mostra attendista mentre i sindacati chiedono una convocazione dell’azienda alla luce dell’operazione di mercato. ...

La fusione Fca-Psa? Roba vecchia. L’industria automobilistica ha salutato l’Italia già da tempo : E alla fine Fca (famiglia Agnelli) trovò un partito disposto a sposarla. Fu il mercato a volerlo? Oppure avvenne che i discendenti del Senatore (quello vero, quello che in camicia nera accoglieva il Duce), timorosi di restare come le zitelle di una volta, si dichiararono disposti a tutto pur di trovare un marito alla loro creatura? O c’è qualcos’altro che a noi sfugge e che rese possibile ciò che sembrava tanto inevitabile quanto insensato per ...

Fusione Fca-Psa - identikit del nuovo colosso dell’auto : (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) Le case automobilistiche Fiat Chrysler Automobiles e Groupe Psa hanno confermato l’impegno a unire le forze per creare un attore globale nel settore auto. Le due società hanno annunciato in una nota congiunta che stanno lavorando insieme per creare “un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile”. E dalla partnership dei due colossi nascerà il quarto costruttore mondiale per ...

Fca-Psa - le reazioni. Governi vigili - Fiom preoccupata - Confindustria soddisfatta : I mercati reagiscono contrastati all’annuncio di matrimonio: euforia per Fca che parte in rialzo del 10% a Piazza Affari, delusione per Psa che invece lascia sul terreno il 10% a Parigi. L’annuncio dell’avvio del progetto di fusione per creare il quarto gruppo automobilistico mondiale vede i Governi vigili e i sindacati preoccupati sull’impatto dell’aggregazione sulla forza lavoro, malgrado il comunicato congiunto ...

Fca-Psa - Boccia : servono giganti europei : 9.54 "Abbiamo bisogno di giganti europei per accettare le sfide con Cina e Stati Uniti". Così il presidente di Confindustria, Boccia, commentando le notizie sulla fusione tra i Gruppi Fca e Psa. "Si conferma una propensione europea e un grande gigante, potenzialmente europeo che è nella linea di ciò che sosteniamo", ha detto Boccia, secondo cui l'operazione configura "una dimensione aziendale sicuramente interessante". E' necessario ...

Ai soci italiani cedola da 5 - 5 mld Fca scatta ancora in Borsa. Ko Psa : Un leader mondiale della mobilità sostenibile, da 8,7 milioni di auto prodotte. Il quarto gruppo delle quattroruote. I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot (che controlla anche i marchi Citroen e Opel) hanno acceso il disco verde alla fusione fra pari fra i due gruppi dell'auto.