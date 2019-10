Fca-Psa | i possibili modelli futuri Seconda vita per la Lancia

Ai soci italiani cedola da 5 - 5 mld Fca-Psa scattano ancora in Borsa : Un leader mondiale della mobilità sostenibile, da 8,7 milioni di auto prodotte. Il quarto gruppo delle quattroruote. I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot (che controlla anche i marchi Citroen e Opel) hanno acceso il disco verde alla fusione fra pari fra i due gruppi dell'auto. Segui su affaritaliani.it

Fca vola (+9%) dopo conferma trattative con Psa. Borse in stand-by : Il calendario economico di giovedì 31 ottobre prevede dell’indice Pmi manifatturiero cinese (atteso sotto i 50 punti, la soglia che delimita l’espansione economica dalla contrazione) e poi le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa

Fca-Psa - via libera alla fusione alla pari tra i due gruppi : “Saremo leader della mobilità sostenibile - senza chiusure di stabilimenti” : Una “piena aggregazione” alla pari che mira a trasformare il nuovo gruppo nel “leader della mobilità sostenibile” a livello mondiale. Il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles e il consiglio di sorveglianza di Psa Peugeot hanno concordato all’unanimità di lavorare per il matrimonio tra l’ex Fiat e il gruppo francese che ha tra i propri marchi Peugeot, Opel e Citroen. L’annuncio arriva da una nota ...

Fca-Psa - c'è l'annuncio. Fusione alla pari "senza chiusura di stabilimenti" : Un matrimonio per unire le forze verso la prossima generazione dell’auto, con sinergie da 3,7 miliardi e “senza chiusure di stabilimenti”. Fca e Psa annunciano di aver siglato un memorandum of understanding per una Fusione che prevede la creazione di una nuova società paritetica, detenuta al 50% dagli azionisti di Fiat Chrysler e al 50% dagli azionisti di Peugeot Citroeon. Il gruppo nascente “farà leva ...

Borse - tiene banco la fusione Fca-Psa. Occhi puntati anche sul lavoro Usa : Il calendario economico di giovedì 31 ottobre prevede dell’indice Pmi manifatturiero cinese (atteso sotto i 50 punti, la soglia che delimita l’espansione economica dalla contrazione) e poi le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa

Fca e Psa - i possibili modelli futuri. Seconda vita per la Lancia : La fusione tra la casa automobilistica italo-americana e quella francese punta a creare un player competitivo sui mercati maturi e aggressivo su quelli nuovi, come la Cina. Ecco le auto che verranno

Fca-Psa - accordo per fusione alla pari : sarà il quarto gruppo mondiale. Sinergie per 3 - 7 miliardi : Il gruppo sarà quotato a parigi, Milano e Wall Street. Carlos Tavares amministratore delegato, John Elkann presidente. Sede legale in Olanda. Previste Sinergie per 3,7 miliardi senza chiusura di stabilimenti

Accordo Fca-Psa - nasce colosso dell'auto : 8.25 La conferma è ufficiale. Il matrimonio tra Fca e Psa, per creare un nuovo colosso dell'auto, è stato celebrato. Si tratterà del quarto gruppo automobilistico nel mondo con 8,7 milioni di auto vendute, alle spalle di Gm,Volkswagen e l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. La nuova società sarà paritetica guidata da Carlos Tavares, amministratore delegato, e John Elkann, presidente.In CdA 11 membri:5 nominati Fca, 5 Psa più Tavares. 400 mila ...

Fca-Psa accordo fatto - oggi l’annuncio ufficiale : valgono 50 miliardi : Nuova società con sede in Olanda: Elkann presidente, Tavares ad. ”Attenzione positiva” dei governi italiano e francese. Boom in Borsa

FUSIONE Fca-PSA/ I problemi di un matrimonio obbligato : La FUSIONE tra Fca e Psa ha buone probabilità di andare in porto. Questo matrimonio di necessità presenta però alcuni problemi