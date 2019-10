Fca-Peugeot | “Non si chiuderanno stabilimenti Saremo leader mondiale della mobilità

Fusione alla pari fra Fca e Peugeot Ai soci italiani cedola da 5 - 5 mld : Un leader mondiale della mobilità sostenibile, da 8,7 milioni di auto prodotte. Il quarto gruppo delle quattroruote. I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot (che controlla anche i marchi Citroen e Opel) hanno acceso il disco verde alla Fusione fra pari fra i due gruppi dell'auto. Segui su affaritaliani.it

Fusione alla pari fra Fca e Peugeot Ai soci italiani cedola da 5 - 5 mld : I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot hanno acceso il disco verde alla Fusione fra pari fra fra i due gruppi dell'auto. Nasce la quarta azienda mondiale delle quattroruote con 8,7 milioni di auto prodotte a soci Fca 5,5 mld dividendo speciale e quota in Comau Segui su affaritaliani.it

Fusione alla pari fra Fca e Peugeot Auto - nasce il 4° gruppo mondiale : I consigli di amministrazione di Fca e della francese Peugeot hanno acceso il disco verde alla Fusione fra pari fra fra i due gruppi dell'Auto. nasce la quarta azienda mondiale delle quattroruote con 8,7 milioni di Auto prodotte Segui su affaritaliani.it

“Via libera alla fusione fra Fca e Peugeot” - l’operazione piace a Piazza Affari : Lo riporta il Wall Street Journal. Il titolo Fiat Chrysler Automobiles ha concluso la seduta con un balzo del 9,53% a 12,87 su livelli che non vedeva da aprile

WSJ : raggiunto accordo tra Fca e Peugeot : 21.43 Via libera alla fusione tra Fca e Peugeot.Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine alla trattativa. Il consiglio di sorveglianza di Peugeot ha già approvato, quello di Fca si pronuncerà a breve. Atteso per domani l' annuncio ufficiale. John Elkann dovrebbe essere il presidente della nuova società e Carlos Tavares l'amministratore delegato. La fusione tra Fca a Psa crea un colosso automobilistico di 50 miliardi di ...

Primo accordo Fca-Peugeot - l'annuncio è questione di ore : Giovedì, al massimo entro il fine settimana, ma la questione del d-day è secondaria. Insomma, giorno più o giorno meno poco cambia. Quello che conta è che Fca e Peugeot sono pronti ad annunciare la volontà di unirsi. “Se fossimo dal notaio, potremmo dire che siamo al compromesso”, spiega a Huffpost una fonte qualificata vicina al dossier. Per il Wall Street Journal, la casa francese avrebbe ...

Fca-Peugeot - la fusione è (quasi) fatta : “Raggiunto l’accordo” : Secondo il Wall Street Journal la fusione tra Fca e Psa (il gruppo che tiene insieme Peugeot e Citroen) è ormai cosa fatta: l'accordo tra le due società sarebbe stato trovato e potrebbe essere ufficializzato già domani. John Elkann, secondo quanto riporta lo stesso giornale, va verso la presidenza, mentre l'amministratore delegato dovrebbe essere Carlos Tavares.Continua a leggere

La ripresa della trattativa su Whirlpool e quella per la fusione Fca-Peugeot : Manovra chiusa, dice Giuseppe Conte, dopo un vertice in cui si è tentato di sfoggiare spirito unitario e fattivo nella squadra di governo. Cambiano un po' di cose, quelle che evidentemente erano rimaste in sospeso salvo intese e salvo Umbria. Buon risultato del coriaceo Stefano Patuanelli, il min

Fca-Peugeot prove di “matrimonio”‘ per un colosso mondiale : Sono in corso colloqui tra Fca e Psa per una possibile alleanza: l'intesa potrebbe creare un gigante automobilistico da 50 miliardi di dollari (45 miliardi di euro). L'indiscrezione e' del Wall Street Journal che cita fonti vicine alla questione. Una possibilita' che le due parti stanno discutendo, e' una fusione paritetica. Nel nuovo colosso auto, l'amministratore delegato di Peugeot, Carlos Tavares, diventerebbe il ceo mentre John Elkann, ...

Nozze Fca-Peugeot - oggi cda straordinario del gruppo francese : Milano. Arriva da fonti ufficiali di Fiat Chrysler Automobiles la conferma della trattativa in corso, anticipata ieri dal Wall Street Journal, tra il gruppo italo-americano e la francese Psa, cui fanno capo marchi come Peugeot e Citroen. L'operazione strategica è finalizzata "a creare un gruppo tra

Fca conferma la trattativa per le nozze con Peugeot - i titoli volano in Borsa : Si lavora per far nascere un gigante dell’auto da 45 miliardi di euro. In questi giorni previsti i Cda delle due aziende

Fca-Psa - possibile fusione Fiat-Peugeot/ I vantaggi reciproci della nuova alleanza : Fca-Psa, possibile fusione fra il gruppo Fiat e quello Peugeot: ecco quali sarebbero i reciproci vantaggio della nuova alleanza

Arriva la conferma : Fca sta trattando la fusione con Peugeot : Auto: Fca sta trattando la fusione con Psa Londra, 30 ott 08:45 - (Agenzia Nova) - La società Peugeot Société Anonyme (Psa) ha avviato i negoziato con i concorrenti italo-statunitensi di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) per fondere i due gruppi creare una mega-compagnia il cui valore in Borsa superer

Fca : "Discussioni con Psa-Peugeot"Forte rialzo in Borsa. Corre Exor : Fca conferma, in una nota, che "sono in corso discussioni" con Psa "intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità". "A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe Psa e il Gruppo Fca - si dice nella breve nota - , Fiat Chrysler Automobiles conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità". "Fca - conclude la nota - non ha al ...