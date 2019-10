Fca-Peugeot c’è l’accordo | sede in Olanda e fusione alla pari I governi Francia e Italia

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il Consiglio di sorveglianza diS.A. (Psa) e il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Fca) hanno concordato all'unanimita' di lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite unatetica (50/50). Entrambi i consigli, hanno dato mandato ai rispettivi team di portare a termine le discussioni per raggiungere nelle prossime settimane un Memorandum of Understanding vincolante. Il piano relativo all'aggregazione dei business di Groupe Psa e di Fca fa seguito a intense discussioni tra i management team delle due societa'. L'aggregazione proposta creerebbe il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di unita' vendute (8,7 milioni di veicoli), con ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro e un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro, sulla base dell'aggregazione dei risultati del 2018 ed escludendo ...

