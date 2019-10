Fake | Sallusti se ne va in anticipo e critica il programma L' irritazione della Petrini

Fonte : blogo

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Alessandrolascia prima del tempo lo studio di. Se fosse tutto previsto a causa di impegni fissati anzitempo o una scusa per fuggire dal dibattito non lo sapremo mai (a meno di una rivelazione da parte dei diretti interessati), ma che il primo bloccoseconda puntata delcondotto da Valentinasu Nove sia stato ricco di tensione e imbarazzi è un fatto certo e facilmente riscontrabile.La giornalista accoglie il direttore del Giornale e Giulia Innocenzi, chiamati a commentare le notizia proposte dagli autori (una settimana fa toccò a Ferruccio De Bortoli e Nina Palmieri). Dopo un iniziale cappello sulle strumentalizzazioni messe in atto dalla politica sulla questione sicurezza e sulle risorse da destinare alle forze dell’ordine, l’occhio di bue si sposta su Greta Thunberg.se ne va inil. ...

