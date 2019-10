Facebook ‘nasconde’ la pagina del giornale di destra Primato nazionale Di Stefano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Laprincipale delcon oltre 80 mila mi piace è stata nascosta. Questaè unadi “riserva” dove vengono pubblicati alcuni degli articoli del nostro sito”. Una “riserva” perché dalle 9 di questa mattinaha ‘nascosto’ ladi quello che si definisce “l’unico quotidiano sovranista italiano indipendente”., mensile che ha anche un’edizione online, è edito da Altaforte, la casa editrice fondata da Francesco Polacchi, coordinatore di Casapound in Lombardia. È indagato per apologia del fascismo e violazione delle legge Mancino per avere dichiarato di essere fascista (“Sono fascista e Mussolini è un grande statista italiano”, ha detto), e di considerare l’antifascismo “il male di questo Paese“. Il direttore della rivista è invece Adriano Scianca, ...

