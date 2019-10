F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP Usa 2019 : Si conclude la trasferta nord-americana dal Mondiale di F1 2019. Dal Messico si passa al Circuit of The Americas di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti. Una prova interessante, sia perchè si disputa su uno dei tracciati più belli e vari del campionato, sia perchè gli spunti non mancheranno, su tutti capire se il titolo sarà assegnato proprio in Texas. 1 Lewis Hamilton vincerà il titolo ad Austin? Sì, Lewis Hamilton, a meno di clamorosi ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Australia 2019 : Prosegue il trittico asiatico del Motomondiale che, per l’occasione, sconfina in Oceania per il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Nello splendido scenario di Phillip Island si disputerà una gara nella quale la Yamaha si gioca un jolly importante, ma occhio al solito Marc Marquez ed al meteo che parla di pioggia lungo tutto il corso del weekend. 1 Marc Marquez vincerà ancora? Ora come ora nessuno sembra poter opporsi allo ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Australia 2019 : Prosegue il trittico asiatico del Motomondiale che, per l’occasione, sconfina in Oceania per il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Nello splendido scenario di Phillip Island si disputerà una gara nella quale la Yamaha si gioca un jolly importante, ma occhio al solito Marc Marquez ed al meteo che parla di pioggia lungo tutto il corso del weekend. 1 Marc Marquez vincerà ancora? Ora come ora nessuno sembra poter opporsi allo ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Messico 2019 : Il Mondiale di Formula Uno 2019 si prepara per la trasferta americana. Prima del GP degli Stati Uniti, infatti, si inizierà con il Gran Premio del Messico nel corso di questo fine settimana. Una gara che potrebbe regalare spunti importanti e, soprattutto, eleggere il nuovo campione del mondo. Andiamo a scoprire gli argomenti più importanti del weekend di Città del Messico. 1 Lewis Hamilton vincerà il titolo in Messico? Impresa non impossibile ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Messico 2019 : Il Mondiale di Formula Uno 2019 si prepara per la trasferta americana. Prima del GP degli Stati Uniti, infatti, si inizierà con il Gran Premio del Messico nel corso di questo fine settimana. Una gara che potrebbe regalare spunti importanti e, soprattutto, eleggere il nuovo campione del mondo. Andiamo a scoprire gli argomenti più importanti del weekend di Città del Messico. 1 Lewis Hamilton vincerà il titolo in Messico? Impresa non impossibile ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Giappone a Motegi : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto a sbarcare sul circuito di Motegi per il 17esimo appuntamento del campionato. Si correrà, infatti, il Gran Premio del Giappone. Il titolo mondiale è già stato messo in archivio, per cui la lente di ingrandimento andrà su altri spunti. Andiamo a conoscere i più importanti. 1 Marc Marquez proseguirà come un “cannibale”? Conoscendo il carattere del fresco campione del mondo la risposta non potrà che ...

Agenti uccisi a Trieste - che problema c’è a chiedere risposte certe alle autorità? : Chef Rubio nella polemica recente che lo ha riguardato non ha ragione, ma ragione da vendere. Anzi: le sue parole sulla tragedia di Trieste sono le poche sensate lette in un fiume di slogan e ipocrisie. Come è stato possibile che due sospetti in stato di fermo riuscissero a mettere a ferro e fuoco una questura? La vicenda è stata molto probabilmente una disgrazia legata, stando alle ricostruzioni, a una serie di sfortunate coincidenze, ma in ...

F1 - GP Giappone 2019 : le 5 risposte che dovrà darci la gara di Suzuka : Siamo giunti al 17esimo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il Circus vola in Giappone per il Gran Premio di Suzuka, una tappa imprescindibile del calendario, su una delle piste più belle e indicative del lotto. Siamo ormai alla conclusione dell’annata, per cui gli spunti di interesse non mancheranno. Andiamo a scoprire i più interessanti. 1 Lewis Hamilton vincerà ancora e chiuderà i conti a livello di titolo? Lewis Hamilton ...

Atletica - Thomas Bach : “Il CIO spera che la WADA segua con attenzione il caso Salazar e dia risposte alle domande” : Il caso Alberto Salazar, che è recentemente ritornato agli onori delle cronache con la sua squalifica per quattro anni per “organizzazione e istigazione al doping” da parte dell’USADA, sta assumendo rilevanza ormai sempre più importante non solo all’interno dell’Atletica, ma anche nello sport in generale. A parlarne, infatti, è il presidente del CIO Thomas Bach, che in una conferenza stampa ha espresso più di un ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Thailandia 2019 a Buriram : Inizia la lunga trasferta asiatica della MotoGP, che ci regalerà ben quattro appuntamenti nei prossimi cinque fine settimana. Si inizierà con il Gran Premio della Thailandia di Buriram, una gara che potrebbe consegnare il titolo mondiale a Marc Marquez ma, contemporaneamente, ci proporrà numerosi spunti di interesse. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1 Marc Marquez vincerà il titolo già a Buriram? Se il campione del mondo in carica ...

Autonomia : Bond (Fi) - ‘Regioni che trainano Italia hanno bisogno di risposte’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Questa mattina in commissione parlamentare per le Questioni regionali il ministro Boccia ha dato subito un messaggio chiaro: non intende proseguire sulla strada intrapresa dal precedente governo e dal ministro Stefani. In sostanza, si è già chiusa la porta alle Regioni circa la richiesta di materie di competenza esclusiva in capo alle autonomie”. Lo afferma Dario Bond, deputato di Forza ...

AutoResponder porta le risposte automatiche su WhatsApp e Instagram : AutoResponder per WhatsApp AutoResponder per WhatsApp è un’applicazione che mette a disposizione un risponditore automatico per la popolare app di messaggistica che offre numerose opzioni di personalizzazione. L’app funziona con i contatti, con i gruppi e con i numeri sconosciuti e risponde automaticamente a tutti i messaggi di WhatsApp, invia risposte a messaggi specifici, messaggi di benvenuto per nuove chat, sostituzioni di ...

F1 - GP Russia 2019 : le 5 risposte che dovrà darci la gara di Sochi : Siamo ormai pronti per il rush finale di questo Mondiale di Formula Uno 2019. Dopo la splendida doppietta ferrarista di Singapore, il Circus si sposta immediatamente sulle sponde del Mar Nero per il 16esimo appuntamento della stagione: il Gran Premio di Russia. A Sochi si scriverà una pagina importante della stagione, sia a livello di titolo (Lewis Hamilton potrebbe quasi chiudere i conti) sia per capire come proseguirà la Ferrari, sia a livello ...

Guardian : l’Inter (imperfetta) conferma il buon inizio. Il Milan ha più domande che risposte : Sul Guardian, Nicky Bandini scrive dell’Inter di Antonio Conte e del momento nettamente migliore che vive la squadra nerazzurra rispetto al Milan di Giampaolo. Martedì sera, dopo il pareggio contro lo Slavia, Conte non è tornato a casa. Era troppo arrabbiato, scrive Bandini. E’ andato direttamente da San Siro al campo di allenamento dell’Inter. “L’unico modo per superare le sue frustrazioni era lavorare”. ...