Eretici | Tomaso Montanari racconta Anita Garibaldi | “Madre e guerriera | antesignana delle

Eretici - Tomaso Montanari racconta Lorenza Carlassare : “Una studiosa appassionata dello spirito rivoluzionario della Costituzione” : Dopo Socrate, Giorgio La Pira, Paolo Veronese, Tina Anselmi, Francesco Borromini, Don Lorenzo Milani, Piero Calamandrei, Hannah Arendt, Papa Francesco e Danilo Dolci, Tomaso Montanari torna con la seconda stagione di “Eretici”, realizzata da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft) con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. Il 17 luglio scorso, in occasione della sua morte, è stata ...

Eretici - Tomaso Montanari racconta Carlo Levi : "Portò la questione meridionale al centro del dibattito politico italiano"

Eretici - Tomaso Montanari racconta Simone Weil : "Il vertice del pensiero filosofico del Novecento europeo"

Eretici - Tomaso Montanari racconta Francesco Romiti : "Con la sua follia rifiutò di vendere l'arte per denaro"

Eretici - Tomaso Montanari racconta Rosa Luxemburg : "Pagò con la vita per aver voluto dire la verità ai poveri"

Eretici - Tomaso Montanari racconta Caravaggio : "Uno straordinario poeta del corpo messo a nudo"

Eretici - Tomaso Montanari racconta Caterina da Siena : "Il suo modello femminile influenzò tutto il discorso politico del '900"