Entra con l' auto nel Parco della Reggia di Caserta e si fa il bagno

La verità del padre di Luca : "Non c'Entrava nulla con la droga - gli dicevo non ti fidare" : Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il padre di Luca Sacchi, Alfonso, in lacrime alla conferenza stampa: "Gli amici sembravano brave persone, ma in generale gli dicevo di stare attento e non fidarsi". "La droga? Non c'entra con Luca- dice - ora chiedo giustizia". E su Anastasiya: "Spero che non c'entri nulla, per noi è come una figlia". Persone: Luca ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : l’Italia batte l’Albania nell’Open e pareggia con la Turchia nel femminile - Russia sola in testa in Entrambi i tornei : Dopo la giornata di riposo sono ricominciati a Batumi i Campionati Europei a squadre di Scacchi con la disputa del sesto turno del torneo Open, riservato cioè sia agli uomini che alle donne, e del torneo esclusivamente femminile. Risultati del sesto turno Open Scacchiera per Scacchiera – Classifica del torneo Open Risultati del sesto turno femminile Scacchiera per Scacchiera – Classifica del torneo femminile Gli accoppiamenti del ...

Gioca con lo smartphone al buio - si ritrova cieco vittima di un infarto oculare. Il medico : “Non è cecità permanente. E niente allarmismo : non c’Entra il telefono” : Qualche secondo prima stava Giocando sullo smartphone, a letto, al buio, qualche secondo dopo si è ritrovato temporaneamente cieco. È successo a un uomo di origine cinese nella provincia di Shaanxi, come riferisce il South China Morning Post. Pare che l’uomo sia stato colpito da un “eye stroke”, ovvero un infarto oculare. Colpa dello smartphone? “L’illuminazione degli schermi possono causare problemi momentanei ma nulla di permanente. Non c’è ...

Roma - 39enne Entra nello studio legale dell’ex compagno - lo uccide a colpi di coltello e poi si consegna : discutevano per affidamento figlie : Una battaglia legale per l’affidamento delle figlie sfociata in omicidio. È successo martedì sera ad Anzio, sul litorale Romano, quando una 39enne di origine romena, Mioara Bascoveanu, è entrata nello studio legale dell’ex compagno, Giuseppe Cardoselli, un avvocato di 57 anni, per discutere della custodia delle due bambine di 9 e 5 anni, questione che va avanti da quattro anni. A un certo punto, secondo la prima ricostruzione dei ...

La nuova patch di Call Of Duty : Modern Warfare si concEntra sulla stabilità : Call Of Duty: Modern Warfare è finalmente disponibile ed è subito salito in testa alle classifiche di tutto il mondo, gli sviluppatori hanno quindi pubblicato un nuovo aggiornamento che va a lavorare sulla stabilità del gioco.Come potete vedere dal patch note di seguito, il nuovo aggiornamento va a risolvere alcuni problemi di crash del gioco, oltre ad un obiettivo che pare non sbloccarsi per alcuni utenti (relativo alle operazioni ...

Scacchi - Europei a squadre 2019 : Italia sconfitta in Entrambi i tornei. Alla vigilia del riposo dopo cinque turni Russia sugli scudi : Si conclude oggi la prima parte degli Europei a squadre di Scacchi in corso di svolgimento a Batumi, che osserveranno nella giornata di domani un giorno di riposo prima di ripartire con i quattro turni conclusivi. Non arrivano buone notizie per l’Italia, che cede sia con la Nazionale Open che con quella femminile. In quest’ultimo caso, le azzurre incappano nella seconda sconfitta consecutiva, dopo tre successi in serie, ma anche ...

Entra in vigore il Decreto fiscale : ecco le misure - dalla lotta al contante al piano anti-evasione : Ieri è Entrato in vigore, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge fiscale n. 124. Nel testo non ci sono molte misure chiave della manovra del governo giallorosso, che saranno contenute nella Legge di bilancio 2020, ma è presente la stretta sul contante, l'inasprimento delle pene per gli evasori e l'incentivo al pagamento elettronico.Continua a leggere

Overwatch 2 potrebbe essere incEntrato sul PvE con una forte componente narrativa e dovrebbe chiamarsi "Overwatch : Capitolo 2" : Nelle ultime ore sono emersi interessanti rumor sul nuovo Overwatch che dovrebbe essere presentato questa settima alla Blizzcon.Secondo delle fonti in possesso di ESPN, la compagnia presenterà il nuovo gioco con un nuovo logo, nuove modalità di gioco, mappe, eroi e funzionalità PvE. A giugno è stato precedentemente rivelato che Blizzard stava lavorando su un Overwatch 2 incentrato sul PvE, con Blizzard che stava assegnando risorse da altre aree ...

Il tè - più efficace del caffè per concEntrarsi sul lavoro : Il tè è ancora più «efficace» dell’espresso. Anche se, prima di una riunione importante o di una giornata di lavoro impegnativa, non possiamo fare a meno del caffè, in realtà c’è un’altra bevanda utile (anzi, ancora più valida) per risvegliare il nostro cervello e darci una sferzata di energia. Sì, è proprio il tè, popolarissimo fin dall’antichità (i ...

Milan - così è un’agonia! Scarsa concEntrazione e troppi errori : una Roma a mezzo servizio ringrazia e vede la zona Champions : La Roma supera 2-1 il Milan e vede la zona Champions: altra prova incolore dei rossoneri che buttano via una gara a causa della Scarsa concentrazione Roma-Milan, ore 18:00 treno in orario sul binario Europa. Un’occasione da non sbagliare, scontro diretto fra due squadre con ambizioni di alta classifica ma che fin qui hanno pagato un inizio di stagione complicato. Entrambe con un allenatore nuovo in panchina (il Milan addirittura con ...

Tu si que vales - Entra e tutti lo riconoscono! Ora sui social non si parla altro che di lui : Una grande puntata l’ultima di Tu sì que vales, il programma in onda nella prima serata Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma cosa è successo questo sabato? Ad esibirsi dinanzi ai giudici arriva un ex concorrente di Amici, si tratta di Patrizio Ratto, che con la sua esibizione entusiasma pubblico e giuria, ammaliati dalla sua bravura. Il pianoforte è già posizionato sulla scena, pochi secondi ed il ...

Milano - studentessa avrebbe subito abusi da uno sconosciuto mentre riEntrava al campus : Si è presentata a tarda notte presso la clinica Humanitas, dopo una disperata corsa a piedi dal luogo in cui avrebbe subito abusi. La brutale aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Rozzano, nella periferia a sud di Milano. Vittima delle attenzioni di un bruto sarebbe stata una studentessa universitaria di 18 anni, di origine indiana, trasferitasi nel capoluogo lombardo da Manchester per studiare medicina. Dopo una serata ...

Lecce-Juventus 1-1 : Valeri concede due rigori dubbiosi ad Entrambe le squadre : La sfida di quest’oggi tra Lecce e Juventus in terra salentina porta con sè inevitabili polemiche per i due dubbiosi rigori concessi dall’arbitro Valeri ad entrambe le compagini. Oggi pomeriggio si è giocato l’anticipo pomeridiano della nona giornata di campionato allo stadio Via del Mare di Lecce la tra la formazione salentina e la Juventus. Ad inizio del secondo tempo, la Juventus di Maurizio Sarri passa in vantaggio a ...