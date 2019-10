Elezioni Umbria | una regione da anni sempre più a destra | i dati

Elezioni Umbria - i flussi elettorali alle regionali secondo Swg : Elezioni Umbria, i flussi elettorali alle regionali secondo Swg Da dove nasce la vittoria netta del centrodestra in Umbria? Chi ha cambiato idea dalle europee ad oggi, quale partito ha sofferto maggiormente l’astensione? Quali sono stati i flussi elettorali? Swg cerca di rispondere al quesito con una sua rilevazione che ci dice che quello che è accaduto è un mix di cambio di opinione da parte di alcuni elettori, in particolare del ...

Elezioni Umbria - i cinquestelle devono uscire dall’algoritmo. E per farlo ci vuole coraggio : Matteo Salvini ha vinto, non ci sono dubbi, e vincerebbe anche se si votasse domani in tutta Italia. Inutile negare questa evidenza con formule politiche e analisi. Ma non si può allo stesso modo negare che questo governo in carica ha annunciato per la prima volta la costruzione di una vera rivoluzione nel Paese: la lotta seria all’evasione fiscale, la lotta alla corruzione, una vera politica ambientalista, infine la lotta alla privatizzazione ...

Elezioni Umbria - ora scatta l'assedio a Di Maio. E lui : battaglia sulla manovra : Finito al tappeto, Luigi Di Maio reagisce con la forza della disperazione. Con il Movimento ridotto in Umbria al 7,4% (un anno e mezzo fa lì aveva raccolto il 27%) e la base e gli eletti...

Elezioni in Campania - il flop Pd-M5S in Umbria rilancia la corsa di De Luca : Il risultato dell'Umbria non scioglie i nodi in Campania. Anzi, per certi versi, ne porta di nuovi. E se da un lato appare tramontata l'ipotesi di un'alleanza Pd-M5S, dall'altra i...

Elezioni Umbria - Di Maio dopo la sconfitta : «Patto col Pd impraticabile» : Venti punti di distacco. Il laboratorio rosso-giallo, al primo test delle Elezioni regionali, in Umbria è esploso. L'episodio pilot è andato molto male, subito cancellata la serie...

Elezioni Umbria - alla Lega 86 Comuni su 92. M5S - meno 75% di consensi : La leggendaria mobilità dell'elettorato italiano è stata confermata dai risultati di una regione piccola come l'Umbria che ospita appena 92 Comuni sugli ottomila disseminati in...

Elezioni Umbria - i flussi : “Un elettore del M5s su due si è astenuto. Disorientamento e distacco per l’alleanza con il Pd” : Il laboratorio Umbria ha prodotto una disfatta. Non solo per il Pd, che qui governava da cinquant’anni, ma anche per il Movimento 5 stelle che fa segnare “il livello più basso mai raggiunto dal M5s dal 2013 ad oggi”. Lo certifica l’istituto Cattaneo, in un’analisi del voto che sembra confermare il commento di Luigi Di Maio. “Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza ...

Elezioni Umbria - Conte : “La foto di Narni con Zingaretti e Speranza? La rifarei mille volte” : “I commentatori mi chiedono perché io sia andato a Narni. C’era da dare una mano. Ritornando indietro lo rifarei non una volta ma mille volte perché penso che la politica sia coraggio e determinazione e proseguire con una visione strategica”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra al suo arrivo a Marina di Ravenna. L'articolo ...

Elezioni Regionali : dopo l'Umbria si vota in Calabria ed Emilia Romagna. La guida : Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 restano due importanti appuntamenti elettorali nel calendario delle Elezioni...

Elezioni Umbria - il ‘voto bianco’ si è decisamente spostato. Nonostante la linea del Papa : Tutti parlano sempre dell’Umbria “rossa” per la lunga egemonia del Pci-Pds-Pd. Ma c’è un dato di grande interesse che vale la pena di esplorare ed è quello del “voto bianco” di questa regione, che è sempre stato storicamente consistente benché di minoranza. E in quest’area lo spostamento di domenica 27 ottobre acquista una valenza nazionale. I democristiani della porta accanto, in questa regione, sono sempre stati convintamente ...

Elezioni in Umbria : Di Maio e Zingaretti - ultimo tango a Perugia : Domenica notte in Umbria, quando i risultati della schiacciante vittoria del centrodestra erano ormai noti, si è capito che l'alleanza di governo è solo un indigesto cartello elettorale. Indigesto per gli elettori Cinque Stelle, ma anche per quelli del Partito Democratico. E così, a meno di tre mesi dalla nascita del Conte 2.0, siamo già ai titoli di coda di un'alleanza elettorale da più parti definita come 'snaturata'. Se per 10 anni si chiede ...

Elezioni Umbria - Paragone : “Alleanza col Pd non ha senso. Conte - Grillo e Fico sbagliano a insistere - torniamo a fare il Movimento” : “Questa alleanza non ha senso, non è logica. Per questo non siamo stati coerenti, e le persone lo hanno capito. Bisogna tornare a fare il Movimento”. A dirlo, il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, commentando la sconfitta del candidato presidente in Umbria appoggiato dai 5 stelle e dal Pd, Vincenzo Bianconi. L'articolo Elezioni Umbria, Paragone: “Alleanza col Pd non ha senso. Conte, Grillo e Fico sbagliano a insistere, ...

Elezioni Umbria - come sono andati i sondaggi della vigilia? : Elezioni Umbria, come sono andati i sondaggi della vigilia? Prima delle Elezioni umbre, come e più che in altre occasioni, vista la rilevanza nazionale del voto locale, diversi istituti di sondaggio si erano cimentati in rilevazioni, nonostante le ridotte dimensioni della regione. Il confronto tra questi sondaggi e il risultato reale è piuttosto impietoso, dobbiamo dirlo. Anche facendo la tara dei 15 giorni di silenzio elettorale che ...