«È un attacco alla mia persona» Ancelotti è lo straniero del calcio italiano

Ancelotti : “Sono deluso! Un attacco alla mia serenità e alla società. Ho detto a Giacomelli di farsi delle domande e mi ha buttato fuori!” : Carlo Ancelotti a Sky Sport dopo Napoli-Atalanta sulle polemiche in campo e l’espulsione ricevuta Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto ha dichiarato: “Qui c’è un chiaro disinteresse del difensore alla palla. Va direttamente sul giocatore, poi dopo al VAR parlano di gomito. Ma quale gomito? Ormai siamo arbitrati dal VAR, è una decisione loro. Il fotogramma? MA questo è ...

GdS su SPAL-Napoli : Manolas ancora out. In attacco spazio alla coppia Milik-Mertens : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte tattiche di mister Ancelotti in occasione della sfida di domani a Ferrara contro la Spal. Manolas è ancora out mentre Milik, assente nella gara di Champions League contro il Salisburgo, dovrebbe giocare titolare in attacco. Domani pomeriggio alle ore 15:00, il Napoli di Ancelotti sarà impegnato in trasferta a Ferrara contro la SPAL nella gara valevole ...

Trump ha annunciato la cancellazione della sanzioni imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che cancellerà le sanzioni che erano state imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi. Poco prima Trump aveva lodato su Twitter l’accordo raggiunto per il controllo dell’area lungo

Selvaggia Lucarelli - l’attacco alla d’Urso stavolta è pesantissimo : l’accaduto : Live – Non è la d’Urso, Selvaggia Lucarelli attacca duramente Barbara d’Urso Selvaggia Lucarelli ha pubblicato di recente una critica pesantissima ai programmi di Barbara d’Urso e alla conduttrice stessa commentando una serie di video presi dalle sue trasmissioni che proprio non ha gradito; la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere stato […] L'articolo Selvaggia Lucarelli, l’attacco alla ...

Vittorio Feltri sulla manovra - attacco totale alla politica : "Ecco perché l'Italia non cresce mai" : "Molti commentatori si lagnano perché la manovra del governo esclude la crescita, ma è sempre stato così". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dice una semplice verità sulla legge di bilancio. "Quando l'Italia progrediva non era per merito della politica bensì nonostante

Maria Teresa Meli sta con Matteo Renzi : attacco alla manovra e a Matteo Salvini : Ne ha per tutti, Maria Teresa Meli. La firma del Corriere della Sera, da sempre vicinissima a Matteo Renzi, parla della manovra ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. E la Meli boccia senza appello la legge di Bilancio, cogliendo però l'occasione anche per p

Siria - Usa : «Sanzioni alla Turchia se non ferma l’attacco» : Il segretario al Tesoro Mnuchin avverte Erdogan che, intanto, il 22 ottobre andrà in Russia per incontrare Putin. Spunta una lettera di Trump al leader turco. La Camera americana condanna il ritiro delle truppe Usa, ma The Donald alza la voce: «Odio l’Isis più di voi»

LIVE Armenia-Italia Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Nicolato lancia Cutrone al centro dell’attacco - dalla panchina Pinamonti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:10 Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono obbligati a vincere oggi per avvicinarsi all’Irlanda in testa al girone: i Verdi al momento hanno 6 punti di vantaggio ma hanno disputato due partite in più. 18:06 Chance dal primo minuto anche per Sottil: il laterale viola non sta trovando spazio ultimamente con la propria squadra, ma ha più volte dimostrato di avere un grandissimo ...

Germania - attacco alla sinagoga. Il manifesto del killer era online dal 1° ottobre : Un attacco annunciato, e quindi evitabile, quello compiuto ieri ad Halle, in Germania, dal giovane neonazista Stephan Balliet. È quanto riferisce oggi la stampa tedesca, secondo la quale il killer di 27 anni avrebbe pubblicato online ben dieci giorni fa un manifesto coi dettagli dell'attacco messo a segno nella giornata di ieri e costato la vita a due persone.È stato Site, il gruppo di intelligence che monitora le minacce ...

attacco Turchia - vertice alla Lega Araba : 7.50 La Lega Araba terrà sabato una riunione di emergenza su richiesta dell'Egitto per affrontare la crisi scatenata dall'offensiva della Turchia in Siria. Lo riferisce l'agenzia Reuters. Intanto, dopo l'inizio dell'offensiva di terra delle truppe turche e dei loro alleati ribelli siriani contro le milizie curde, la lira turca rimane stabile nei confronti del dollaro: è stata quotata a 5,8671/5,8716 rispetto al dollaro.

Halle - sparatoria alla sinagoga : due morti. Il killer neonazi ha trasmesso l'attacco live : «Voglio uccidere più ebrei possibile» : Halle, sparatoria alla sinagoga nella città della Germania dell'Est. Sono due le persone morte nell'attentato avvenuto davanti alla sinagoga: si tratta di una donna...

