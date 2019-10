È ora che i leader Pd si sporchino le mani nel contatto con i cittadini

Fortnite : Visita il varo delle barche - la baia di corallo e lo stagno flopper - guida : Una delle sfide incluse nel pacchetto Dockyard Deal nel Capitolo 2 di Fortnite: Battle Royale vi chiede di Visitare tre punti specifici dell'isola. Si tratta di quelli che vengono definiti “luoghi storici” dal gioco che, tuttavia, non vengono segnalati in alcun modo sulla mappa di gioco.La sfida recita quanto segue: • Visita il varo delle barche, la baia di corallo e lo stagno Galleggiante (0/3) Leggi altro...

Islam : De Corato - 'strano che associazioni per diritti si battano per burqa' : Milano, 31 ott. (Adnkronos) - “Finisce così il secondo round di una vicenda che aveva visto l’Associazione degli studi Giuridici sull’Immigrazione, gli Avvocati per Niente Onlus, l’Associazione Volontaria di Assistenza sociosanitaria e per i diritti dei Cittadini stranieri, Rom e sinti e la Fondazio

Campagna “Ristoranti Contro la Fame” - anche a Roma arriva Il “Cibo buono due volte” : Milano – lo scorso 16 ottobre, in occasione del World Food Day, ha preso il via la 5° edizione di “Ristoranti Contro la Fame” (www.ristorantiControlafame.it ), che si concluderà il prossimo 31 dicembre. Progetto internazionale di grande successo in Spagna e Regno Unito, ma attivo anche in Francia, Perù, Colombia, Bolivia e Guatemala, si tiene in Italia dal 2015 dove finora ha consegnato questi risultati complessivi: oltre 600 RISTORANTI ...

ora che il latte diventa bene pubblico lo stato italiano produrrà caciotte : Roma. Alla chetichella e senza alcuno scossone nell’opinione pubblica, il Parlamento italiano ha approvato una disposizione di legge che consente alle pubbliche amministrazioni d’intraprendere un nuovo business nel settore lattiero-caseario. Con la legge 119/2019 (pubblicata nella Gazzetta ufficia

"Le modifiche al memorandum Italia-Libia? Maquillage umanitario" - l'accusa di Msf al governo : “Le modifiche proposte all’accordo Italia-Libia sono un contraddittorio ‘Maquillage umanitario’”. Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere definisce così gli interventi che il governo ha affermato di voler apportare al memorandum tra Roma e Tripoli sui migranti. “Mentre si annuncia di voler migliorare le cose – con soluzioni difficilmente realizzabili – si perpetuano ...

“Ho tentato il suicidio”. Nora Amile - che fine ha fatto la sexy riccia de La pupa e il secchione. Oggi la ritroviamo così : Dopo l’exploit ne “La pupa e il secchione” di Nora Amile si sono perse le tracce. La mora tutto pepe è stata tra i protagonisti della prima edizione del programma in onda nel 2006, ma poco dopo sue apparizioni televisive si sono sempre più diradate fino a farla cadere nel dimenticatoio. Dopo aver acquisito una certa notorietà nel mondo della tv, la ragazza partecipa anche ad altre trasmissioni come “Colorado” e “Buona domenica”. Madre di origine ...

Caos al concerto di Sting che inizia con un’ora di ritardo : “colpa” del biglietto nominale? Ecco come funziona : Lo scorso 1° luglio sono entrate in vigore le normative sui biglietti nominali per gli spettacoli dal vivo, dopo gli scandali sul secondary ticketing e le conseguenti discussioni su come regolamentare gli accessi. Live Nation Italia – la più grande organizzazione per quanto riguarda la musica dal vivo sul nostro territorio – era attesa al varco: il concerto di Sting al Forum di Assago di martedì 29 ottobre era infatti il primo evento ...

Il rap del parcheggiatore abusivo : «Caro Borrelli - a lavorare vacci tu» : Da qualche anno a Napoli una parte della città ha dichiarato guerra ai parcheggiatori abusivi. E a guidare questa crociata è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio...

Maxi operazione della GdF nelle discoteche marsicane - scoperti 150 lavoratori in nero : L'Aquila - La Compagnia di Avezzano nel corso di un’articolata attività di prevenzione e repressione nel settore del lavoro nero ha posto in essere mirati controlli su tre discoteche e otto disco-pub molto noti nel capoluogo marsicano. Individuate, in particolare, nove società che impiegavano irregolarmente i lavoratori nella gestione dei locali. Gli accessi, eseguiti specialmente nelle ore notturne, nel pieno svolgimento ...

Gli aeroplanini di carta che facevi da bambino ora volano davvero (e si guidano con un’app) : Passatempo forse d’antan, costruire e lanciare gli aeroplani di carta è stato uno dei giochi più diffusi per diverse generazioni di adolescenti, che ora possono realizzare uno dei loro sogni da bambini. Con PowerUp infatti l’aeroplanino si arricchisce di un motore elettrico e grazie a un’app può essere controllato via smartphone (si collega via Bluetooth). L’evoluzione del dispositivo ideato nel 2011 dall’israeliano Shai Goitein (ex capo ...

Ergastolo - no permessi premio ai boss stragisti che non collaborano. Vogliamo subito una legge! Firma la petizione del Fatto Quotidiano : Al presidente del consiglio, Giuseppe Conte; al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al presidente della Camera, Roberto Fico; al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede; ai segretari, leader e capigruppo di tutti i partiti politici: Luigi Di Maio, Gianluca Perilli e Francesco Silvestri (Movimento 5 stelle), Nicola Zingaretti, Andrea Marcucci e Graziano Delrio (Pd), Pietro Grasso, Loredana De Petris e Federico Fornaro ...

Rita Dalla Chiesa a Fuori dal Coro inchioda Chef Rubio : "Insulta i poliziotti? Allora faccia da solo" : Cuochi d'artificio. Così a Fuori dal Coro, Mario Giordano, ha ribattezzato Chef Rubio, il cuoco Fuori controllo che passa il suo tempo a insultare chiunque e scrivere tweet irriferibili. E nello studio di Rete 4 si è tornati a parlare della polemica tra Che Rubio e Rita Dalla Chiesa, la quale era os

Il treno dei bambini - la storia dei bimbi poveri del Sud che trovarono un futuro grazie a un affido di massa (temporaneo) delle famiglie del Nord : Amerigo ha sette anni e vive con la madre Antonietta in un quartiere popolare della città di Napoli: spesso non hanno di che mangiare, vivono di espedienti. Ma nel rione gira voce che i bambini poveri possono avere una speranza: vivere al Nord per qualche tempo. Amerigo verrà dunque accompagnato, insieme ad altri bambini, a prendere il treno che lo porterà verso una destinazione a lui sconosciuta, Modena, dove troverà una famiglia accogliente ...

Un paradiso in Italia : il posto che ancora in pochi conoscono e che vi lascerà senza fiato : Bagni San Filippo – nel Comune di Castiglione d’Orcia – è invece una piccola stazione termale immersa nel verde tra i boschi del monte Amiata, in una zona famosa per gli alberi monumentali e celebre da millenni per le sue acque, che si ritiene fossero già usate dagli etruschi e, in epoca imperiale, dai romani. Il paesaggio (per info: Parcodellavaldorcia) è reso unico dai depositi calcarei frutto delle acque che sgorgano dalle rocce, che creano ...