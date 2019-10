È arrivato il Lucca Comics! I 10 titoli più interessanti da non farsi sfuggire

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Bambini che non vogliono crescere, l’indagatore dell’incubo che incontra il cavaliere oscuro, bizzarri astronauti alla ricerca di un’impresa, moderne Jane Eyre che vivono nella New York di oggi.Comics and Games, l’evento più importante per il mondo del fumetto, in programma nella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre, propone diversi. Abbiamo scelto idieci fumetti che ci sembrano piùe rappresentativi.POVERO PINOCCHIO – Nel 1999 Alessandro Bilotta ed Emiliano Mammuccari, oggi tra gli autori italiani più celebri e apprezzati del fumetto italiano, erano due giovani talentuosi pieni di idee. Diedero vita a Povero Pinocchio, un’opera poetica e delicata che raccontava una versione alternativa della storia sul burattino creato da Carlo Collodi. In occasione del ventennale Star Comics ...

nakudet2 : @zerocalcare bellissima la parte del salmone di Borino!!(‘so arrivato fino lì..)daje a Lucca!!… - Ashzara_Alexa : Pronti per #Lucca, domani si parte! Chi è già arrivato? #LuccaComics2019 #LuccaCG19 - shuttlecheese : Mi è arrivato il gel giusto in tempo per Lucca -