Durante il sonno profondo il cervello si depura

Ragazzo Durante il sonno urla per tremendo incubo - la ragazza spaventata lo accoltella : Un giorno peggiore non poteva capitare per un Ragazzo di Perugia di 31 anni. Il Ragazzo mentre stava dormendo e si lamentava ed era molto agitato perché stava avendo un incubo è stato accoltellato dalla ragazza. Il Ragazzo di 31 anni stava sognando che un ladro stava cercando di rapinarlo e ha urlato. La ragazza si è svegliata dopo l’urlo di soprassalto e temendo che si trattasse di un’aggressione, per errore, ha colpito con un coltello ...