Drammi della Brexit | le monete celebrative di Boris Johnson sono da buttare

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Una moneta da 50 pence (foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images)le ha provate tutte, per far credere agli inglesi di avere in mano il timone. In un eccesso di grandeur migliaia dida 50 pence erano state coniate per commemorare l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea oggi, il 31 ottobre 2019, con la data dello storico evento stampata sopra. Ora che il premier conservatore ha accettato ufficialmente l’estensione dalla trattativa fino al 31 gennaio 2020, quellefiniranno nel mercato dei collezionisti, oppure fuse e riciclate. Una notizia che fotografa mirabilmente il caos politiche che ancora regna nel paese. Sajid Javid, cancelliere dello Scacchiere, aveva annunciato l’iniziativa quando tutti davano per certo l’ultimo giorno di ottobre come la data decisiva per lasciare il blocco continentale, con o ...

