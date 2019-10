Donna muore durante operazione all' anca | la procura apre inchiesta

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Rosa Scognamiglio In un clinica del riminese, unadi 69 anni è mortaun intervento di inserimento protesi all'. Laha già disposto l'autopsia sulla salma e il sequestro della cartella clinica È entrata in sala operatoria per sottoporsi ad un intervento all'ma non vi è ma più uscita. Così unadi 69 anni, residente a Cagli, nella provincia di Pesaro-Urbino è morta sotto i ferri. Ladella Repubblica di Rimini ha aperto un'per accertare la dinamica della vicenda. Qualche giorno prima di procedere con l', i medici l'avevano rassicurata del fatto che non avrebbe corso alcun rischio. D'altraparte, quello che in gergo tecnico viene definito intervento di artoplastica totale all', ovvero l'inserimento di una protesi in sostittuzione all'articolazione danneggiata, non è poi così desueto. E, fatta eccezione per i ...

