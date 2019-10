Donald Trump twitta la foto in cui premia il cane eroe | ma è un fotomontaggio

Donald Trump - via libera della Camera alla procedura di impeachment : Si mette male per Donald Trump. È stata approvata con 232 "sì" la risoluzione per l’impeachment del presidente presentata oggi 31 ottobre alla Camera. I voti contrari sono stati 196 e nessun deputato repubblicano ha appoggiato la risoluzione che avvierà una nuova fase dell'inchiesta di impeachment,

La Camera degli Stati Uniti ha avviato ufficialmente il procedimento di impeachment contro Donald Trump : La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione necessaria per avviare ufficialmente la procedura di impeachment contro il presidente Donald Trump. Le audizioni e le indagini sono iniziate già da cinque settimane, ma il voto di oggi

Stati Uniti - la Camera approva procedure di impeachment per Donald Trump : La Camera degli Stati Uniti approva procedure per impeachment di Donald Trump. La Camera dei rappresentanti del Congresso americano ha approvato la risoluzione che fissa le regole per avviare la seconda fase dell’indagine sul possibile impeachment per il presidente Usa. Pur essendo un voto procedurale, si tratta del primo voto dell’aula sulla delicata questione che riguarda il futuro del presidente. Si tratta di un voto che di fatto anticipa ...

In tutto questo - Donald Trump odia i cani : (foto: Sean Rayford/Getty Images) Per essere uno che non sopporta i cani, Donald Trump li ama moltissimo. In questa settimana il presidente Usa ha celebrato più volte su Twitter il cane-eroe Conan, pastore belga che ha partecipato al raid contro Abu Bakr al-Baghdadi. “Un animale meraviglioso”, ha scritto – ovviamente su Twitter, il canale presidenziale – diffondendone la foto: “Ha fatto un grande lavoro!“. Di più: “Lo riceverò alla Casa ...

Donald Trump e Melania festeggiano Halloween alla Casa Bianca : Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca dove, come da tradizione, il presidente Donald Trump e la first lady Melania hanno distribuito caramelle ai bambini mascherati in vista della festa di Halloween.

USA - giovedì la Camera vota sulla procedura per l’impeachment a Donald Trump : La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti fisserà per giovedì il primo voto sul procedimento di impeachment al presidente Donald Trump avviato quasi un mese fa dopo il cosiddetto "scandalo Ucraina". Ad annunciarlo è stata la speaker Nancy Pelosi, in una lettera inviata oggi alla leadership del Congresso.Continua a leggere

Donald Trump annuncia l’uccisione di Al-Baghdadi : “Scappato nel tunnel piagnucolando e urlando” : “E’ morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando”. Lo afferma Donald Trump annunciando la morte del leader dell’Isis Abu Bakr al Baghdadi. “Al Baghdadi si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui” ha continuato il presidente Usa, raccontando nel dettaglio l’esito dell’operazione. L'articolo Donald Trump annuncia l’uccisione di Al-Baghdadi: ...

Abu Bakr al-Baghdadi - Donald Trump : "Ucciso come un cane - il codardo piangeva e ha ucciso i suoi figli" : Morto. ucciso. Abu Bakr-al Baghdadi, il Califfo dell'Isis, è stato ammazzato nel corso di un raid americano in Siria. Le indiscrezioni nella notte, la conferma dal test del dna e biometrico sul cadavere e nelle parole di Donald Trump, in conferenza stampa alla Diplomatic Reception Room della casa bi

Al Baghdadi - media Usa : “Capo dell’Isis morto in un raid in Siria”. Donald Trump su Twitter : “È successo qualcosa di molto grande” : Colpito o suicidatosi quando ha compreso che non c’era più scampo. La dinamica non è ancora chiara, ma i media statunitensi non hanno dubbi: il “califfo” Abu Bakr al Baghdadi è morto durante un raid delle forze Usa in Siria. Dopo una caccia durata 5 anni, grazie a informazioni della Cia sulla sua localizzazione, gli Stati Uniti hanno scovato il capo dell’Isis nella zona di Idlib, nascosto dentro un compound. Fonti del ...

Bruce Springsteen contro Donald Trump : “Non ha idea di cosa significhi essere americani” : Sì, abbiamo già detto che il mondo del rock non ha in simpatia l'inquilino della Casa Bianca, ma dopo le feroci critiche del tycoon per l'endorsement del Boss a Hillary Clinton la replica che mette di nuovo Bruce Springsteen contro Donald Trump non poteva mancare. Eravamo rimasti, infatti, all'attacco che il presidente degli Stati Uniti aveva inflitto al Boss insieme a Beyoncé e Jay-Z per aver supportato l'avversaria Hillary Clinton durante ...

Eminem è stato interrogato dai Servizi Segreti per il testo di Framed e per un freestyle contro Donald Trump : Un'inchiesta riaperta da BuzzFeed ha confermato che il rapper Eminem è stato interrogato dai Servizi Segreti a seguito di due episodi: il primo riguarda il testo di Framed, brano contenuto nell'album Revival (2017) e il secondo si riferisce a un freestyle che Marshall Mathers improvvisò durante i BET Hip Hop Awards sempre nel 2017, nel quale attaccava ferocemente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Per comprendere al meglio la ...

Donald Trump - ‘cose turche’ nel suo millesimo giorno alla guida del mondo : Giusto poco fa, il 16 ottobre dell’anno 2019, Donald J. Trump ha doppiato la boa dei suoi mille giorni alla Casa Bianca. E lo ha prevedibilmente fatto da par suo, polverizzando record e consolidando primati in ere previe considerati irraggiungibili. Non è riuscito, è vero, a toccare la vetta delle 14mila menzogne, come molti degli specialisti in fact-checking avevano troppo frettolosamente pronosticato durante l’estate. Ma ben altre – e ...

Donald Trump ospiterà il G7 nel suo golf club di Miami : Donald Trump ospiterà il prossimo vertice del G7, a giugno, nel suo Doral golf club di Miami, in Florida. Lo ha annunciato il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney.Mulvaney, per giustificare la scelta, ha dichiarato che “sembra quasi che abbiano costruito” il resort per ospitare eventi del genere; il capo di gabinetto, respingendo le accuse per cui Trump violerebbe le regole etiche ospitando il summit in una sua ...

Donald Trump - la folle lettera a Erdogan : "Non fare lo sciocco - ti ricordi il pastore Brunson?" : Donald Trump ci ha provato con una lettera. Il presidente americano ha inviato una missiva al suo omologo turco Recep Erdogan per far chiedere che cessassero le ostilità e le incursioni contro i curdi-siriani. In linea teorica sarebbe una mossa apprezzabile, il problema è che il contenuto della miss