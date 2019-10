Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Questa sera a Sanalle ore 21 il signor arbitro Piccinini Marco fischierà l'inizio di. Per ilun solo obiettivo dichiarato: portare a casa la prima vittoria dell'era Pioli ed invertire la rotta negativa in vista dei big match delle prossime giornate. La sconfitta di Roma ha evidenziato una squadra fragile che commette errori semplici soprattutto in fase di impostazione, ma si iniziano a vedere dei movimenti in fase offensiva, per ora non sono bastati agli uomini di Pioli. Il primo sorriso da 3non è ancora arrivato, (solo un pareggio in casa nella prima con il Lecce) ed allora: piccola rivoluzione in formazioni, fuori Conti e Calabria autori di una prova disastrosa e dentro Duarte spostato a destra che garantisce maggior copertura, a centrocampo la cabina di regia è affidata a Bennacer con Kessiè e Paquetà, ma con Krunic pronto a strappare via una maglia da ...

MarioForzan : Diretta Serie A: Milan - Spal, dolcetto o scherzetto, in palio punti pesanti a San Siro - Dtti_digitale : Gli orari della giornata 11 della serie A in #diretta #tv e #streaming: Tra sabato 2 e… - Digital_Day : Il primo appuntamento è in programma il 2 novembre. -