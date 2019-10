Dieci anni senza Alda Merini | “pazza della porta accanto”

Milan - Gazidis risponde a Maldini : "Competitivi in meno di Dieci-quindici anni" : L'intervista concessa a Sky dal dt rossonero Paolo Maldini ha lasciato il segno a Casa Milan. Per questo motivo, durante l'assemblea dei soci tenutasi il 28 ottobre (nella quale si è approvato il passivo in bilancio di 155 milioni), l'ad Ivan Gazidis ha voluto tranquillizzare tifosi e ambiente Milan

Trieste - Dieci indagati per truffa ai danni dell’Anas : spese gonfiate per 500mila euro : spese gonfiate per circa 500mila euro e mazzette a un paio di dipendenti Anas per agevolare il meccanismo della truffa. E’ questa l’ipotesi d’accusa che coinvolge tre società private, due friulane e una veneta, e due dipendenti dell’ente che gestisce le strade statali. In totale, una decina di persona. A scoprire il meccanismo sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria del Comando provinciale ...

Madre di 38 anni uccide le figlie di sei e Dieci anni. Un amico di famiglia : “Erano inseparabili” : Ha ucciso le sue figlie, di sei e dieci anni. “Milka Djurasovic, di 38 anni, è stata accusata di due casi di omicidio” hanno confermato gli investigatori in una dichiarazione rilasciata oggi alla stampa australiana. E stando a PerthNow i corpi delle due bambine sono stati rinvenuti giovedì 25 ottobre nella loro abitazione a Perth. La donna, infermiera, è di origine bosniache. “Le due sorelle erano inseparabili e solo pochi mesi fa, ...

Servono ancora Dieci anni di studi e poi l’uomo sarà immortale : Un sito americano, STAT che è un sito che si occupa di scienza ha fatto una dichiarazione che appare decisamente azzardata ma che ha un fondamento scientifico: Servono ancora dieci anni di studi e di ricerche e poi l’uomo sarà immortale. Vediamo cosa si intende nel dettaglio. Questo sito sostiene che diversi studi stanno mettendo a punto delle cellule umane che riusciranno a essere immuni dall’attacco di ogni virus noto , immuni dalle ...

Maldini : «Io e Boban non aspetteremo Dieci anni per vincere col Milan. Berlusconi? Inelegante» : Sky Sport ha intervistato Paolo Maldini. L’intervista andrà in onda domani integralmente. Maldini ha toccato molti punti, ed è ovviamente partito dal Milan attuale. «Abbiamo ereditato un club con un passivo di 125 milioni, l’anno scorso abbiamo fatto un mercato a costo zero, siamo stati multati dall’Europa – che ci ha esclusi – anche per le gestioni precedenti. È un cammino difficile, ne siamo consapevoli. I tifosi ...

Oltre 128.500 italiani espatriati nel solo 2018 : 4 su Dieci hanno dai 18 ai 34 anni : Sono quasi 5,3 milioni gli italiani che risiedono all’estero. Parliamo dell’8,8 per cento degli Oltre sessanta milioni che risultano residenti in Italia. Nell’ultimo anno, con Oltre 20 mila iscrizioni il Regno Unito è la prima meta prescelta. Al secondo posto la Germania. A seguire Francia, Brasile, Svizzera e Spagna

Clima - in Dieci anni 250 milioni spesi e 371 riunioni con i vertici europei : così i 5 big del petrolio hanno ammorbidito la politica Ue : La lobby del petrolio alimenta l’emergenza Climatica a suon di denaro, riunioni con i massimi funzionari della Commissione europea, sussidi e sponsorizzazioni. Dal 2010 a oggi le cinque più grandi compagnie del pianeta che operano nel settore di petrolio e gas, ossia BP, Chevron, ExxonMobil, Shell e Total, hanno speso almeno 251 milioni di euro per fare pressione sull’Unione europea e influenzare così le politiche su Clima ed energia. A ...

Dieci anni fa moriva Stefano Cucchi : La notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 inizia la nota e tristissima vicenda che ancora oggi attende delle risposte. Stefano Cucchi, 31 anni, geometra romano, viene fermato in via Lemonia il 15 ottobre. Il giovane viene trovato in possesso di 28 grammi di hashish e qualche dose di cocaina. I carabinieri lo accompagnano poche ore dopo in quello che risulta essere il suo appartamento, e in seguito alla perquisizione non viene trovata altra ...

Stefano Cucchi - Dieci anni dopo : dal muro di omertà e i depistaggi fino al racconto delle botte. Con l’Arma oggi finalmente parte civile : Doveva essere solo la storia di un tossico: un drogato, uno dei tanti, di quelli che prima o dopo si cacciano sempre nei guai. E chissà in quali guai si era cacciato Cucchi Stefano, di anni 31, un metro e 68 di altezza, 52 chili di peso, 28 grammi di sostanza stupefacente addosso: era hashish, fumo, come lo chiama qualsiasi ragazzetto di periferia. Ad ammazzarlo in carcere, invece, è stata la malnutrizione, dicevano i giudici, solo che i medici ...

Save the Children : “In Italia è triplicato il numero di bambini poveri in Dieci anni” : I dati dell'Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children: 1,2 milioni di minori in Italia vivono sotto la soglia di povertà, il dato è triplicato in dieci anni. La povertà economica è spesso direttamente correlata alla povertà educativa e l'Italia continua a investire in Istruzione una percentuale al di sotto della media europea.Continua a leggere

Giano Accame nei ricordi del figlio - a Dieci anni dalla scomparsa : Giano Accame nei ricordi del figlio, a dieci anni dalla scomparsa – A dieci anni dalla scomparsa del giornalista Giano Accame, intellettuale di destra, già direttore del Secolo d’Italia, collaboratore de Il Tempo e per lunghi anni di Nuova Repubblica, Lo Specchio, autore di libri anticonformisti, mai allineati sul pensiero dominante, esce ora il libro “Giano Accame, La vita, l’Idea” scritto dal figlio Nicolò con ...

De Laurentiis : «Ancelotti? Per me può restare altri Dieci anni» : Aurelio De Laurentiis torna a parlare e conferma quanto scritto dal Napolista due giorni fa. Non c’è alcun dissapore tra i due, anzi il presidente lo vorrebbe allenatore del Napoli per altri dieci anni. «Ancelotti? In questi giorni ho sentito di tutto e di più su giornali importanti, anche se – diciamolo – i giornali non li legge più nessuno. Non ho affatto litigato con Ancelotti, per me può restare qui per altri dieci anni. ...

Usa : Confindustria Vicenza - export a +41 - 7% in Dieci anni (2) : (Adnkronos) - “Siamo convinti – continua Pedon - che il nostro export possa continuare a crescere se saprà diversificare le proprie strategie. Dazi o non dazi, è sempre più complicato esportare se non si è vicini al mercato. Tanto più parlando di Usa, mercato vasto e ultra-competitivo. Per molti set

Usa : Confindustria Vicenza - export a +41 - 7% in Dieci anni : Vicenza, 17 ott. (Adnkronos) - “Gli Stati Uniti sono il nostro terzo partner commerciale in valore assoluto dopo Germania e Francia, ma contando che molto dell’export verso questi ultimi due paesi è destinato a comporre prodotti finiti che poi finiranno nel mercato statunitense, possiamo intuire fac