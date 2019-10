Daniela Martani contro Chiara Ferragni e Fedez a Pomeriggio 5 «I social porto franco per

Pomeriggio 5 - Barbara d'Urso umilia la vegana Daniela Martani : "Decido io chi parla : non tu" : Barbara d'Urso contro Daniela Martani a Pomeriggio 5. L'ex gieffina, nel parlare della sua recente lite con Fedez e Chiara Ferragni, ha usato un tono di voce aggressivo con gli altri ospiti nello studio della d'Urso su Canale 5. Barbara ha reagito duramente: "Decido io chi parla e chi no, non di cer

Pomeriggio 5 - caos con Daniela Martani. D’Urso : “Decido io chi parla!” : Barbara d’Urso rimprovera Daniela Martani a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso non poteva non affrontare il tema degli haters nel talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La bella conduttrice partenopea ha deciso di ospitare in studio Daniela Martani, reduce dalla polemica che l’ha vista protagonista in quanto ha insultato sui social Chiara Ferragni e Fedez, dando loro degli idioti. I Ferragnez hanno denunciato la ...

Offese a Fedez e Chiara Ferragni per la festa al supermercato - Daniela Martani a Mattino 5 : «Il Pm mi dà ragione - non possono avere solo like» : A Mattino 5 si parla di haters sui social. Ultimo in ordine di tempo è lo scontro tra Fedez, Chiara Ferragni e Daniela Martani. I tre sono finiti in tribunale e l'animalista, ospite in...

Daniela Martani Vs Ferragnez/ 'Idiota? Lo sono!' ma la Panicucci la bacchetta : Daniela Martani contro i Ferragnez a Mattino5: 'Idiota? Lo sono e glielo direi in faccia!' ma la Panicucci la bacchetta: 'Conosci la differenza tra...'

Daniela Martani parla di Fedez - Selvaggia Lucarelli interviene : è lite : Daniela Martani parla di Fedez a La Vita in Diretta, interviene Selvaggia Lucarelli e scoppia la lite Oggi lo studio de La Vita in Diretta si è letteralmente acceso. Lorella Cuccarini ha infatti ospitato Daniela Martani per parlare di quello che è successo con Fedez. Proprio ieri, il rapper italiano è apparso sui social molto […] L'articolo Daniela Martani parla di Fedez, Selvaggia Lucarelli interviene: è lite proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni e Fedez battuti in tribunale da Daniela Martani : i social non sono autorevoli "non si lede la reputazione altrui. : La Procura di Roma ha chiesto di archiviare la querela di Fedez contro Daniela Martani, ex pasionaria dell'Alitalia, che aveva definito su Twitter la coppia Fedez e Chiara Ferragni «idioti...

Fedez e Chiara Ferragni insultati da Daniela Martani - per il pm "si può" : Galeotto fu l'episodio del compleanno di Fedez festeggiato al supermercato: i Ferragnez in quella occasione furono asfaltati dagli haters, con in testa la gieffina e pasionaria di Alitalia Daniela Martani che li insultò con tali parole: "Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo ...

Daniela Martani : Proposte oscene per lavorare in tv? Magari - tornassi indietro la darei : Ex concorrente del Grande Fratello, oggi in prima linea come esponente del veganismo, Daniela Martani ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera televisiva e confessato di non aver mai ricevuto – purtroppo – delle Proposte oscene. Intervistata durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, la Martani ha spiegato: “Se ho mai avuto qualche proposta oscena per lavorare in tv? No, Magari me l’avessero fatta. Purtroppo no, sennò stavo da ...

Dritto e Rovescio - la vegana Daniela Martani gela lo studio : Io non mangio per ingozzarmi : Nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio si è tenuto un dibattito sul delicato tema dell'obesità. Un tema questo che ha riacceso lo scontro in studio e ha visto, ancora una volta in tv, tra loro contrapporsi le rispettive categorie dei vegani e gli onnivori. Per la prima categoria, e quindi in qualità di pasionaria vegana, Daniela Martani ha rilasciato alcune dichiarazioni che nelle ultime ore fanno molto discutere: "Non c'entra niente il ...

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio gela Daniela Martani : "Quando mangia non prova piacere?" : A Dritto e Rovescio, lo scoppiettante talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, in un segmento di trasmissione tiene ancora banco il dibattito tra vegani e "carnivori". A rappresentare la prima categoria, ecco Daniela Martani, come sempre scatenata. "Non c'entra niente il veganesimo, qui stiamo p

Jacopo Fo vs Daniela Martani/ Video - verso dello scimpanzé contro l'attivista vegana : Jacopo Fo vs Daniela Martani Video: verso dello scimpanzé durante la trasmissione Dritto e rovescio su Rete 4, in diretta televisiva

Dritto e Rovescio - Jacopo Fo perde la pazienza e fa il verso a Daniela Martani : “Stai zitta - stai zitta” : Jacopo Fo ha perso la pazienza e ha scimmiottato – letteralmente – l’attivista vegana Daniela Martani nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio. I due erano ospiti della trasmissione in cui si fronteggiavano vegani e onnivori. L’ex gieffina ha spiegato tutte le ragioni per cui bisognerebbe smettere di mangiare la carne e Fo le ha replicato: “Io capisco il problema del maltrattamento degli animali, ma ...

Dritto e Rovescio - Jacopo Fo perde la pazienza e scimmiotta Daniela Martani e i vegani in studio : A suon di "stai zitta", Jacopo Fo scimmiotta, in tutti i sensi, Daniela Martani. I due, ospiti a Dritto e Rovescio, sono i veri protagonisti dello scontro vegani contro onnivori. L'ex gieffina spiega tutte le ragioni per cui le persone non dovrebbero mangiare la carne. Un'affermazione che non trova

Pomeriggio Cinque - Alessandro Cecchi Paone litiga con Daniela Martani e lascia lo studio : Le diverse correnti di pensiero circa i regimi alimentari scatenano il putiferio a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara d’Urso, nella puntata di giovedì 3 ottobre, si parla di diete vegane e dintorini. “Cosa non mangiano i vegani?” chiede la conduttrice, e una rappresentante del movimento vegano spiega: “I vegani non mangiano animali e derivati quindi carne, pesce, latticini, miele, uova e qualsiasi derivato ...