Dall' Australia a Dubai | la grinta di Raffaele Di Maggio | ' Sono pronto alla nuova sfida'

VIDEO Lorenzo Dalla Porta primo italiano a vincere il Mondiale Moto3! In Australia il trionfo : Un giorno che non potrà mai dimenticare Lorenzo Dalla Porta. Il 22enne, nativo di Prato, corona il suo sogno e vince il Mondiale 2019 di Moto3 a Phillip Island (Australia), aggiudicandosi la gara Australiana e festeggiando nel migliore dei modi il suo primo iride in carriera. Terza vittoria per lui in quest’annata magnifica, costellata da 10 podi. E’ stato il più continuo Lorenzo e ha vinto il campionato con pieno merito. Si tratta ...

VIDEO Moto3 - GP Australia 2019 : gli highlights della gara di Phillip Island. Il trionfo mondiale di Lorenzo Dalla Porta : Lorenzo Dalla Porta ce l’hai fatta. Phillip Island, nella lontana Australia, si è tinta d’azzurro grazie allo scricciolo toscano della Moto3, vittorioso della singola tappa (terzo sigillo dell’anno) e soprattutto del titolo iridato. Mai nessun rappresentante del Bel Paese aveva raggiunto questo obiettivo in questa categoria, introdotta nel 2012 al posto della mai dimenticata 125cc. Era stato Andrea Dovizioso l’ultimo a ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Australia 2019 : “Una sensazione fantastica - quando ho visto la caduta di Canet ho pensato solo a vincere” : Lorenzo Dalla Porta è nella storia! Il pilota toscano vince il Gran Premio d’Australia 2019 di Moto3 (clicca qui per la cronaca) e riPorta l’Italia al trionfo nella classe più leggera dopo ben 15 anni. All’epoca fu Andrea Dovizioso a vincere il titolo iridato, questa volta, invece, tocca al pilota toscano del team Leopard centrare il successo a Phillip Island e, grazie anche alla prematura caduta del suo rivale Aron Canet, ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP d’Australia. Lorenzo Dalla Porta chiude i conti ed è campione! : Lorenzo Dalla Porta vince il Gran Premio d’Australia 2019 di Moto3 e, grazie alla concomitante caduta del suo rivale per il titolo Aron Canet si laurea campione del mondo della classe più leggera. Il pilota toscano chiude una annata scintillante con un margine amplissimo in graduatoria per un titolo strameritato! Classifica Mondiale Moto3 2019 1 Lorenzo Dalla Porta ITA 254 punti 2 Aron Canet SPA 182 3 Tony Arbolino ITA 168 4 Marcos Ramirez ...

LIVE Moto3 - GP Australia 2019 in DIRETTA : DallA PORTA VINCE ED è CAMPIONE DEL MONDO! Canet out : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo DALLA PORTA VINCE il Mondiale se… – La cronaca delle qualifiche DALLA PORTA PRECEDE RAMIREZ E ARENAS!! CAMPIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ARRIVO: VINCE DALLA PORTA ED è CAMPIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Loading… Loading… ULTIMO GIRO: DALLA PORTA di nuovo ...

LIVE Moto3 - GP Australia 2019 in DIRETTA : Lorenzo Dalla Porta può vincere il Mondiale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lorenzo Dalla Porta vince il Mondiale se… – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Australia 2019 della Moto3. Sul circuito di Phillip Island la classe più leggera si sfida per 25 punti che potrebbero risultare decisivi a LIVEllo di titolo iridato. Il nostro Lorenzo Dalla Porta, infatti, è ad un passo dal successo finale. Il pilota ...

VIDEO Moto3 - qualifiche GP Australia 2019 : gli attimi salienti. Ramirez svetta su Canet - Dalla Porta sesto : Una sessione davvero imprevedibile e ricca di colpi di scena quella delle qualifiche del GP d’Australia 2019 di Moto3. Prima la pioggia, che ha cominciato a cadere poco prima del via della Q1, e poi dell’olio in pista hanno aggiunto ulteriore pepe alla bagarre tra i piloti ma alla fine a sorridere è stato per la prima volta in carriera lo spagnolo del Team Leopard Marcos Ramirez, davanti al connazionale Aron Canet (KTM). ...

Moto3 - risultato qualifiche GP Australia 2019 : primo sigillo in carriera per Marcos Ramirez - un buon Dalla Porta sesto : Lo spagnolo Marcos Ramirez (Leopard) ha conquistato la prima pole position della sua carriera nelle qualifiche del GP d’Australia 2019 della Moto3. Uno dei turni più divertenti della stagione, influenzato pesantemente Dalla pioggia che ha cominciato a cadere proprio pochi minuti prima del via della Q1, si è chiuso con il tracciato asciutto e il 1:38.976 dell’iberico che ha preceduto i connazionali della KTM Aron Canet di ...

Moto3 GP Australia 2019 - Lorenzo Dalla Porta : “Sono tranquillo - pensieri solo positivi. Qui grazie a nonna e babbo” : Lorenzo Dalla Porta è vicinissimo a conquistare il titolo Mondiale in Moto3. Il pilota toscano dovrà conquistare quattro punti in più di Aron Canet e perderne meno di diciassette da Tony Arbolino per laurearsi Campione del Mondo. Una situazione di grande vantaggio per il nativo di Prato, che si è raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport: “Sono tranquillo, i pensieri sono solo positivi”. Una tranquillità mostrata anche in ...

Moto3 - Risultato prove libere GP Australia 2019 : Canet davanti a tutti ma Dalla Porta lo bracca da vicino. Male Arbolino : Le seconde prove libere della Moto3 a Phillip Island, dove si sta svolgendo il Gran Premio d’Australia 2019, hanno visto un Aron Canet in grande spolvero. Lo spagnolo della KTM, primo inseguitore di Lorenzo Dalla Porta nel Mondiale e grande deluso del weekend di Motegi, non solo ha stampato il miglior tempo assoluto in 1:36.809 ma ha anche mostrato un ottimo passo lungo tutta la durata del turno dimostrando di essere particolarmente ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Valentino Rossi a caccia di conferme. Dalle 6.05 le FP2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle FP1 – Il programma del GP Australia (25 ottobre) – La presentazione del GP Australia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Australia, terzultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island, team e piloti lavoreranno sull’assetto per massimizzare la loro prestazione in vista delle qualifiche della ...

