Risultati NBA – Mostruoso Davis - ne segna 40 e i Lakers sorridono : successi anche per Miami e Dallas : Davis e LeBron James trascinano i Lakers al successo contro Memphis, sorridono anche Miami e Dallas contro Atlanta e Denver Terza vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers che, dopo la sconfitta all’esordio nel derby con i Clippers, sembra abbiano ingranato finalmente la marcia giusta. AFP/LaPresse I giallo-viola superano senza problemi i Memphis Grizzlies nella notte NBA, imponendosi 120-91 al termine di un match dominato in ...

Risultati NBA – Gallinari brilla ma non basta a Oklahoma - Doncic trascina Dallas : LeBron monumentale per i Lakers : La buona prova del Gallo non basta a Oklahoma per superare i Wizards, convince Dallas grazie a Luka Doncic: LeBron James monumentale nel successo dei Lakers su Utah Serata ricca di emozioni e spettacolo in NBA, caratterizzata da successi importanti e sconfitte davvero pesanti. Vittoria convincente quella dei Boston Celtics che, al TD Garden, non lasciano scampo ai Toronto Raptors imponendosi 112-106. LaPresse / AFP PHOTO / Andrej ...

Per Mark Cuban - proprietario dei Dallas Mavericks - investire negli eSports è un grave errore : Mark Cuban è famoso in America per aver acquistato nel 2000 la squadra NBA Dallas Mavericks. L'investimento iniziale gli è costato la bellezza di 285 milioni di dollari più di dieci volte i prezzi di acquisto delle competizioni eSports come Overwatch e l'imminente Call of Duty League.Per Cuban, investire ingenti quantità di denaro negli eSports, è un cattivo investimento. Secondo il proprietario della squadra NBA, la mancanza di stabilità, così ...

Risultati NBA – Gli Spurs di Belinelli stendono i Knicks - Doncic trascina Dallas : Irving ne fa 50 ma i Nets cedono ai Wolves : Tanti Risultati a sorpresa nella notte NBA, capace di regalare emozioni e spettacolo nelle undici partite disputate Non poteva mancare lo spettacolo in questa seconda notte NBA, caratterizzata da ben undici partite piene di pathos e di emozioni. Vincono e convincono gli Spurs di Marco Belinelli, che si impongono 120-111 contro i New York Knicks, a cui non bastano i 51 punti messi a referto dalla coppia Morris-Randle. Credits: Instagram ...

Tornado Dallas - EF3 con venti di 225km/h : devastazione nella contea - “fortunati che non ci siano vittime” [FOTO e VIDEO] : Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) degli Stati Uniti ha confermato che il violento Tornado che si è abbattuto su Dallas nella notte di domenica 20 ottobre era un EF3 con venti di 225km/h. Un totale di 3 Tornado (EF3, EF1, EF0) e un devastante downburst sono stati registrati in Texas. Le immagini riprese dall’alto mostrano scene di devastazione nella città di Richardson, sobborgo di Dallas, con gravi danni strutturali e alberi abbattuti ...

Meteo - scia di distruzione a Dallas dopo un grande tornado : gravi danni - crolli e migliaia di persone senza elettricità [FOTO e VIDEO] : Un grande tornado ha toccato terra nella parte settentrionale di Dallas, Texas, nel corso della notte, causando numerosi blackout e gravi danni a case, auto e aziende. Intorno alle 22:30 (ora locale), il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) a Fort Worth ha confermato, attraverso prove visive, che un tornado era a terra. L’NWS condurrà delle analisi per determinare l’intensità del tornado sulla scala Enhanced Fujita. Un vigoroso sistema di ...

Tornado a Dallas con tanti danni – 20/21 Ottobre 2019 : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Un Tornado particolarmente intenso ha colpito nella notte tra il 20 e il 21 Ottobre 2019, la zona di Dallas nel Texas. Diversi i danni ad abitazioni, alberi caduti per le strade e oltre 100mila persone senza elettricità. Al momento non si registrano per fortuna vittime. L’entità del vortice stimata si aggira tra la F2/F3 (Scala Fujita) con venti attorno ai ...

Nuoto - ISL Dallas 2019 : London Roar padroni di tappa - Morozov trionfa nella skins race e vince l’MVP : Si chiude anche la terza tappa della International Swimming League 2019 che ha visto gli atleti di London Roar, LA Current, NY Breakers e Team Iron in scena al Westside Aquatic Center di Lewisville una cittadina nei pressi di Dallas (USA). Dopo la giornata di ieri erano tutti a caccia dei London Roar, dominatori del sabato in questo appassionante format in vasca corta che rinuncia alla “sicurezza” dei rilievi cronometrici per mettere ...