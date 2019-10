Dalla Germania accuse a Benedetto XVI | Coprì prete molestatore

Salvini denuncia sui social : 'Italia accoglierà voli charter Dalla Germania di immigrati' : Una foto di Giuseppe Conte che bacia la mano di Angela Merkel e una denuncia destinata a fare rumore. Con un post, Matteo Salvini torna ad agitare i suoi seguaci attraverso i social network e denuncia quella che sarebbe una pratica consentita dall'attuale governo. Secondo quanto riferisce il leader della Lega il nuovo esecutivo giallorosso avrebbe dato la possibilità alla Germania di inviare in Italia dei profughi, adottando una pratica che, a ...

Joseph Ratzinger - accusa Dalla Germania : "Coperto un caso di abusi?" : Il quotidiano Bild lancia un'accusa pesantissima al Papa Emerito Ratzinger. Secondo il quotidiano tedesco, Benedetto XVI e il suo segretario particolare, Monsignor Georg Gaenswein, avrebbero coperto e protetto per anni un prelato pedofilo tedesco, nonostante diverse denunce dei suoi abusi sessuali.

Sanità : neonato con gravi complicanze in arrivo Dalla Germania al Gaslini : E’ previsto per questa sera il trasferimento di un neonato prematuro con un volo ambulanza privato dalla Germania all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Si tratta di un bambino nato presso un ospedale di Mannheim, a 28 settimane di gestazione e con peso molto basso, (oggi giunto a 32 settimane) che ha sviluppato una grave complicanza emorragica della prematurità con idrocefalo post emorragico. Lo rende noto l’ospedale ...

Pronta per l’Europa la beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 10 : si parte Dalla Germania : Ci sono belle novità per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus in Europa, visto che, come suggerito all'interno della community ufficiale, è stata rilasciata in Germania la prima beta della One UI 2.0, chiaramente basata su Android 10. La divisione tedesca dell'OEM lo ha confermato senza peli sulla lingua, annunciandolo attraverso un post pubblicato sul proprio blog. La distribuzione partirà per i modelli no brand (DBT). Non si conoscono ...

Torna Cetto la Qualunque Dalla Germania al rientro in Italia... : A dieci anni Dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra di Cetto la Qualunque si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una... Segui su affaritaliani.it

Ciclismo su pista - Europei 2019 : il quartetto femminile lotterà per il bronzo - azzurre superate Dalla Germania : L’Italia lotterà per la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre femminile agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster è stato superato in semifinale dalla Germania (Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroger), che si è imposta con il tempo di 4.16.328. Le azzurre hanno invece chiuso con un un tempo vicino al ...

Calcio - Ranking UEFA per Nazioni : l’Italia scivola al quarto posto scavalcata Dalla Germania. Spagna al comando : L’Italia perde una posizione nel Ranking UEFA per Nazioni e scivola al quarto posto co 59,796 punti. Stiamo parlando della graduatoria continentale che prende in considerazione i risultati delle squadre di club impegnati nelle competizioni europee, i risultati della seconda giornata della Champions League non sono stati esaltanti (vittorie della Juventus, pareggio del Napoli, sconfitte di Inter e Atalanta) e così l’Italia è stata ...

Ue - Tsipras : “Basta lezioni da Bruxelles su come votare. Serve un fronte comune del Sud Europa per cambiare la rotta voluta Dalla Germania” : Il nuovo governo italiano? Un’opportunità. Molti lo pensano, in Europa come in Italia, pochi lo dicono in modo così ammiccante come hanno fatto l’ex premier greco Alexis Tsipras e il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. E se per il primo è una questione di unione che fa la forza,per il secondo ci sono tanti tavoli e interessi comuni da condividere, forse troppi: in caso di auto, per esempio, è ...

Dalla Germania : “A Benevento rubano la nostra Kolsch!” : Una curiosa storia che arriva la Germania e che riguarda Benevento. La racconta Il Fatto Quotidiano. In Germania si sarebbero accorti che un piccolo birrificio campano, il Maltovivo di Ponte, in provincia di Benevento, ha, tra le sue 2 etichette, anche una birra chiamata “Kolsch”, che starebbe per “colonnese”, cioè “di Colonia”, la città dell’ovest dove viene prodotta la birra. Il caso è riportato dal sito della Bild, che titola: “Gli italiani ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo - si mette male per il maiorchino : Dalla Germania la clamorosa indiscrezione : Jorge Lorenzo costretto ad un nuovo doppio forfait? Il maiorchino potrebbe saltare i prossimi due Gp della stagione Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo: dopo essere tornato in gara nel weekend di Silverstone e aver raggiunto l’obiettivo di portare a termine il Gp della Gran Bretagna seppur con un risultato sicuramente non soddisfacente, il maiorchino della Honda ha alzato bandiera bianca ai test di Misano per troppo ...