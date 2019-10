Crisi di governo e voto anticipato | tutti gli scenari possibili 

Verso una nuova Crisi di Governo : in Calabria ed Emilia Romagna i grillini correranno da soli : Salvo ripensamenti, in Emilia Romagna e in Calabria, i grillini correranno da solo alle Regionali senza riproporre l’alleanza con il

Verso una nuova Crisi di governo. Zingaretti : o l’alleanza è unita o non c’è : Non ci sta Nicola Zingaretti. “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno”.

Matteo Salvini - l'ordine ai leghisti : "Porte aperte ai grillini" - venti transfughi per la Crisi di governo : L'obiettivo per la Lega è sempre e solo quello: andare alle elezioni. E così Matteo Salvini dà ordine ai suoi: "Apriamo le porte e offriamo posti alla Lega, altrimenti i grillini, nelle condizioni che sono, saranno sempre pronti a sostenere qualsiasi governo". Il fine del leader leghista è quello di

Quirinale - secondo il Corriere in caso di Crisi di governo si ritornerà alle urne : Dopo le elezioni regionali in Umbria, che hanno sancito la schiacciante vittoria della coalizione di centrodestra, sorgono nuovi scenari di instabilità politica. Per il momento l'esecutivo tiene, in attesa del varo della legge di Bilancio, ma al Quirinale già si pensa ai possibili scenari in caso di una eventuale crisi di governo. secondo quanto riporta Marzio Breda nel suo articolo sul Corriere della Sera di oggi, l'ipotesi più praticabile ...

Nuova Crisi di Governo in vista : grillini verso la scissione : Il Movimento grillino è in via di estinzione. Troppo facile scaricare la colpa sull’alleanza con il Partito democratico. Luigi Di

Diego Fusaro - la profezia sul governo : "Ci sarà la Crisi aperta da Di Maio e Zingaretti. Poi arriva la troika" : Diego Fusaro fa un previsione inquietante su quello che succederà in Italia dopo il disastroso risultato dei partiti di governo alle elezioni regionali in Umbria. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, il filosofo illustra la sua profezia nerissima: "Il giallo Luigi Di Maio e il fucsia Nicol

Pietro Senaldi - la verità sulla Crisi di governo : "Conte addio? Basta ascoltare cos'ha detto Renzi" : Quando cadrà il governo Conte? In fondo, lo ha già rivelato Matteo Renzi: "Questa legislatura durerà fino al 2023", ha detto il leader di Italia Viva. Considerando che l'ex premier è solito dire una cosa e fare l'esatto opposto, c'è da giurare che la crisi arriverà prima di quella data. Il colpo fat

Nuova Crisi di Governo in vista : ora il Pd vuole le elezioni : La batosta elettorale umbra si fa sentire. E nel Governo Conte bis volano gli stracci. Matteo Renzi aveva già preso

Di Maio scarica il Pd : il Governo Conte già in Crisi : Il Governo Conte bis è già ad un bivio dopo il pesante ko umbro. I grillini bocciano il patto civico

"Conte stai sereno" : Crisi di governo - gli italiani non si fidano di Renzi : Se ci sarà una crisi di governo sarà per colpa di Renzi. La pensano così 59 intervistati su 100 nel sondaggio di...

Sondaggi politici - Crisi Pd-M5s/ Ok Quota 100 ma 50% boccia la Manovra del Governo : Sondaggi politici, il giudizio sulla Manovra del Governo Pd-M5s: il 50% boccia la Finanziaria mentre il 58% dà fiducia alla Quota 100 di Lega e 5Stelle

Colpiti gli evasori o chi è in Crisi? Dubbi sulla stretta del governo : "Si chiamano evasori coloro che non hanno potuto pagare ma che hanno regolarmente dichiarato reddito e importi da pagare. E evasore anche colui che ha fatto lavori alla pubblica amministrazione e non e’ stato pagato ne ha potuto compensare le proprie tasse" Segui su affaritaliani.it

Riforme estreme per una Crisi estrema. Il governo libanese prova a salvarsi dalla rabbia delle piazze : Un “colpo di Stato finanziario”. Così il premier libanese Saad Hariri ha definito il vasto piano di Riforme approvato oggi dal suo governo per cercare di placare le proteste popolari in corso da cinque giorni in tutte le città del Paese. Ai manifestanti - che chiedono le dimissioni immediate del premier e dei leader politici, accusati in massa di aver distrutto l’economia libanese con immobilismo e ...

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una nuova Crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...