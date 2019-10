Così Conte ha riaperto il “campo profughi Italia”

Inchiesta Financial Times - Salvini : “Su Conte tante ombre - non si può andare avanti Così” : Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5, attacca il presidente del Consiglio Conte sul caso sollevato dal Financial Times e sul presunto conflitto d'interesse: "Sono ormai tante le ombre - servizi segreti, Russiagate, adesso i rapporti con il Vaticano, alcune consulenze, le parcelle comuni con altri avvocati -, non si può andare avanti così".Continua a leggere

L’effetto Conte non basta : Inter corta e immatura - ma sopravvalutata. Così lo scudetto resterà un miraggio : La 9^ giornata del campionato di Serie A ha portato indicazioni per la lotta scudetto, si sono fermate le prime due della classe, Inter e Juventus non sono andate oltre il pareggio nelle sfide contro Parma e Lecce. Nel complesso però le due partite possono essere giudicate in modo diverso, in particolar modo la Juventus ha dominato in lungo ed in largo e non è riuscita a conquistare i tre punti solo per superficialità e mancanza di ...

DIETRO LE QUINTE/ Luttwak : 007 e Conte - Così Trump ha tradito Salvini : Conte relaziona al Copasir e attacca Salvini: "Chiarisca su Savoini a Mosca". Ma è il premier a flirtare con la Cina e questo agli Usa non va bene

Maria Teresa Meli : "Zingaretti e Conte potrebbero puntare alle elezioni e fregare Così Di Maio e Renzi" : Maria Teresa Meli, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, svela un retroscena clamoroso sui quattro protagonisti di questo governo giallo-rosso. "Matteo Renzi non ha nessun motivo per far cadere questo governo perché il suo partito Italia Viva non ha ancora la forza, ha percentuali minim

Roberto Calderoli avvisa Giuseppe Conte : "Arriva l'amaro" - Così Matteo Renzi lo accoltellerà : Roberto Calderoli prosegue come promesso la battaglia contro l'esecutivo giallo-rosso. "Il Governo degli inciuci è già alla frutta, anzi mi pare che sia anche al caffè visto il loro nervosismo - si sfoga sulla sua pagina Facebook a poche ore dalla manifestazione leghista -. Hanno appena finito la lu

Lucio Fontana - inaudita svolta contro il Conte-bis : "Spettacolo suicida - ma si può continuare Così?" : "Ma si può continuare così?". La domanda di Lucio Fontana, direttore del Corriere della Sera, nel suo editoriale segna una svolta nel rapporto tra il giornale più prestigioso e influente d'Italia e il governo di Pd, M5s e Italia Viva. Mai, fino a oggi, il pacato Fontana e il Corsera avevano messo in

Manovra - Conte duro : "Resta Così" Verso vertice di governo lunedì : Il presidente del Consiglio blinda la Manovra dopo due giorni di polemiche sulle tasse. E sulle partite Iva: "Io contro di loro? Che fesserie, ho alzato l'aliquota. Chi non fa squadra è fuori dal governo" Segui su affaritaliani.it

Carcere evasori - fonti Chigi dopo tavolo con Conte : “C’è primo ok”. Ma Italia viva frena : “Non si combatte Così chi non paga le tasse” : Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine, fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “Carcere per i ‘grandi evasori’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa ...