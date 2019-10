Corteo di ambulanze a Capaccio | nuovi sequestri | sigilli a casse da morto

Capaccio Paestum - festeggiarono l’elezione del ‘re delle fritture’ Franco Alfieri con Corteo di ambulanze : 18 indagati e sequestrati 16 mezzi : In cima c’era il camion con la “vela” del vincitore, l’appena eletto sindaco Pd di Capaccio Paestum Franco Alfieri. Dietro c’era una paranza di cinque ambulanze. A sirene spiegate, per partecipare ai festeggiamenti, e poi sostare per qualche minuto davanti al comitato elettorale del braccio destro del governatore Vincenzo De Luca in via Magna Graecia. Era la notte tra il 9 e il 10 giugno e le ambulanze delle onlus di Roberto Squecco, un ...