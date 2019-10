Corsi extracurriculari area sociale | perché sceglierli | l’offerta ICOTEA

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Isingoli rappresentano un’opportunità unica per coloro i quali che vogliano arricchire il proprio percorso al fine di poter partecipare a conoppure arricchire le proprie competenze. Per questo motivo, queste attività extra-curriculari e i relativi crediti acquisiti non sono riconosciuti per il conseguimento del titolo di studio del corso al quale lo studente è iscritto. Tuttavia, vengono comunque menzionati nella certificazione della carriera scolastica dello studente. L’iscrizione è consentita a chi sia contemporaneamente iscritto ad un corso di studi universitario. L’ammissione aisingoli e agli insegnamentiè stabilita dai consigli di corso di studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale e culturale. L’iscrizione ad uno, o più,singoli è possibile anche senza l’obbligo di iscrizione ad un corso di ...