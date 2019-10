Cori a Balotelli | il Giudice Sportivo sanziona l’Inter

Gazzetta : vergogna ultras interisti - che intonano i soliti Cori contro Balotelli : Ancora episodi di inciviltà. Stavolta il teatro è stato lo stadio di Brescia. A cantare sono gli ultras interisti. L’obiettivo dei soliti cori beceri, invece, Mario Balotelli. Lo racconta la Gazzetta dello Sport. I cori partono dopo il gol dell’Inter firmato Lautaro Martinez. Scrive la rosea: “la scala nobiliare dei cori tocca tutti i rami: uomo di m…, pezzo di m…, bastardo, figlio di p… Anche se l’incipit era ...

Brescia-Inter - i tifosi nerazzurri si scagliano contro Balotelli : Cori pesanti contro SuperMario : Balotelli ricoperto di duri cori durante Brescia-Inter da parte dei tifosi nerazzurri L’Inter ha trionfato oggi al Ripamonti contro il Brescia: nel turno infrasettimanale, valido per il decimo turno del campionato italiano di Serie A, i nerazzurri, seppur con sofferenza, hanno portato a casa tre preziosi punti, che gli regalano nuovamente la vetta della classifica. Durante il match non sono mancati gli eventi spiacevoli: Mario ...

Probabili formazioni Genoa-Brescia : tridente per Thiago Motta - Corini punta su Balotelli : Probabili formazioni Genoa-Brescia – Delicato scontro salvezza quello che andrà in scena sabato sera al “Ferraris”. Il Genoa di Thiago Motta affronterà il Brescia di Corini. Cambio in panchina per il Grifone. La scelta è ricaduta sull’ex centrocampista rossoblu Thiago Motta. Il neo-allenatore predilige un calcio offensivo, tant’è che dovrebbe affidarsi al tridente formato da Pandev, Kouamé e Pinamonti. Il ...

Brescia-Fiorentina probabili formazioni : riecco Chiesa dal 1' - Corini con il dubbio Balotelli : BRESCIA FIORENTINA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Brescia-Fiorentina, match in programma questa sera allo stadio Rigamonti. Calcio d’inizio ore 20:45. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, fuori Spalek, dentro Romulo nella posizione di trequartista. Nessuna novità in difesa, mentre a centrocampo Tonali agirà nelle vesti di […] L'articolo Brescia-Fiorentina probabili ...

Diletta Leotta - quando la bellezza crea imbarazzo : “i Cori ‘fuori le tette’? Malinteso e ironia. Mie foto online? Balotelli disse…” : Diletta Leotta commenta qualche situazione d’imbarazzo che bellezza e popolarità le hanno creato: dall’ironia sui cori ‘hot’, alla serietà sulle foto private circolate in rete Diletta Leotta è considerata una delle donne più belle d’Italia. Il suo fascino indiscutibile, unito alle sue competenze giornalistiche e alla sua passione per il mondo del pallone, l’ha fatta diventare una delle giornaliste più ...

Brescia - Corini alla vigilia : indicazioni su Balotelli. “Ha avuto un piccolo problema al collo…” : “Affrontiamo una squadra di livello internazionale, con tante soluzioni, e che in più arriva da una sconfitta in una gara complessa, persa a causa di una serie di concause”. Sono le parole dell’allenatore del Brescia Eugenio Corini alla vigilia della trasferta del San Paolo. “Un Napoli che sarà arrabbiato, ma che affronteremo consapevoli delle qualità che possiamo contrapporre. Balotelli? Voglio valutarlo bene, ha ...

Brescia-Juventus - il rammarico di Corini : “Meritavamo qualcosa in più”. E su Balotelli… : “Contro una squadra così forte e di qualità è sempre difficile, l’abbiamo sviluppata bene. Sapevamo di poter soffrire, ma siamo stati molto bene in campo. Nella ripresa anche noi abbiamo avuto delle occasioni e forse meritavamo qualcosa in più“. Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Juventus. A proposito di Balotelli, Corini ha detto: “Mario è arrivato con ...

Brescia - Corini alla vigilia : “Balotelli dal primo minuto?” - ecco la sua risposta : Il Brescia ha sbancato Udine dopo la rocambolesca sconfitta interna contro il Bologna. Le Rondinelle attendono domani al Rigamonti la Juventus, tra le file dei lombardi c’è il possibile esordio di Mario Balotelli dopo la squalifica. E’ proprio di lui che il tecnico Corini ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Mario dal primo minuto? Devo valutare attentamente e lo farò fino all’ultimo. Devo ...