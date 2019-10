Condé Nast Social Talent Agency compie un anno

«Sapore italiano» - la prima trasmissione tv di food di Condé Nast Italia e Discovery Italia : Cosa c’è di meglio della cucina Italiana per sentirsi a casa anche quando siamo lontani? I migliori ristoranti Italiani del mondo à la carte arrivano nel nuovo programma Sapore Italiano, in onda in prima tv assoluta dal 22 ottobre alle 22: su food NETWORK, canale 33. Sapore Italiano è la prima trasmissione televisiva enogastronomica sviluppata da Condé Nast Italia in collaborazione con Discovery Italia e celebra l’eccellenza, in patria e ...

La festa di Condé Nast a Parigi nel segno del talento (e delle sfide che ci aspettano) : Alexandra Bondi De Antoni- Liam Freeman- Julia HobbsAlex HarringtonAliciaParro - Alberto MorenoAlexia Koronaiou -Thaleia Karafyllidou - Anna WintourANastasia BarbieriAndrea Ketterer - Masha Fedorova - Daniela PaudiceAngelica Cheung- Ford Laosuksri- Nichapat Suphap- Edward EnninfuAnita GigovskayaAnita Gigovskaya - Karina Dobrovorskaya - Daniela FalcaoAnders Christian MadsenAnna Wintour Leslie Sun Anya Ziourova - AnnaWintourAnna Dello ...

Grande successo per la prima TikTok Challenge di Condé Nast : La prima TikTok Challenge di Condé Nast Italia #pastnowfuture su Glamour Italia in partnership con @TikTok_it ha generato 5 MIO visualizzazioni per oltre 5000 video caricati coinvolgendo molti creator di TikTok, celeb e influencer per oltre 18 MIO tra fan e follower. Tra loro, Alessandro Enriquez, Annie Mazzola, Filippo Bologni, Daniela Zuccotti, Maria Campadel, Simone Guidarelli, Marzia Peragine, Erica Vitulano oltre a Maryna, Jessica Brugali, ...

Condé Nast lancia Wired in Corea del Sud : Condé Nast ha annunciato oggi l’imminente lancio di Wired in Corea del Sud, con la nomina di Yoon-Kyoung Kim come Editor-in-chief. La sesta edizione del titolo verrà lanciata in edizione digitale a fine 2019 in partnership con Eclat Media Group, tra le maggiori media company Coreane. Wired Korea fornirà notizie, informazione e insight dal mondo dell’Ict e della cultura ai lettori globali. In qualità di leader mondiale ...

TikTok - al via la prima challenge con Condé Nast : Tik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeTik Tok challengeAl via la prima challenge di TikTok in collaborazione con Glamour. Ispirata dal tema della «Nostalgia», fil rouge del nuovo numero del magazine in edicola dal 17 settembre, la sfida è ufficialmente aperta a tutti. Basta mettere in gioco i propri ricordi più belli. Quelli legati alla propria ...