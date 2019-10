Concorsi Ministero della Difesa | bando in Gazzetta per 21 sottotenenti nella Marina

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Bandito un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 21di vascello in servizio permanenteMilitare. Stando a quanto riportato sullaUfficiale n. 86 del 29 ottobre, si ricercano 5per il Corpo del genio, 4per il Corpo sanitario militare marittimo, 2per il Corpo di commissariato marittimo e 10per il Corpo delle capitanerie di porto. I requisiti per partecipare al concorso I requisiti principali per partecipare alle selezioni consistono nell'avere un'età inferiore ai 35 anni, essere in possessocittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, non essere stati dispensati o destituiti dai pubblici uffici, assenza di condanne per delitti non colposi e non essere obiettori di coscienza. Inoltre, per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito,...

Gaia_Mai_ : @_neve Se parli del concorso del ministero della giustizia il calendario delle prove preselettive lo trovi a questo… - profarchitetto : #concorsi Logo MiSE. Nuova immagine grafica per il Ministero dello Sviluppo Economico - È stato lanciato un concors… - StarBuild_Italy : Logo MiSE. Nuova immagine grafica per il Ministero dello Sviluppo Economico - concorso di grafica per professionist… -